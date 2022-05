Türkiye Gazetesi

Ukrayna’nın Rusya bombardımanı altındaki Odessa şehrinde Biopark’taki 9 aslan, savaş sebebiyle et sevkiyatı yapılamaması sebebiyle açlıktan ölmek üzereydi. Ayrıca, hayvanat bahçesinin Rus bombardımanlarında isabet alması aslanların serbest kalmasına yol açacak ve sivillerin hayatını tehlikeye düşürecekti. Hayvanlara yardım kuruluşları Breaking the Chains ve Warriors of Wildlife, bundan dolayı birlikte kurtarma operasyonu başlattı.

9 ASLAN 72 SAATLİK OPERASYONLA KURTARILDI

Ekipler, 72 saat süren yolculukta üç ülke sınırından geçerek Odesa’ya vardı. İkisi yavru olmak üzere 3 erkek ve 6 dişi aslan, geçici olarak Romanya’da Targu Mures bölgesine nakledildi. Ekipler, bunun şimdiye kadar savaşın devam ettiği bir bölgede yapılmış en büyük kurtarma operasyonu olduğunu ifade ettiler. Operasyonu yöneten Güney Afrikalı hayvan hakları savunucusu Lionel de Lange, “Bu, uluslararası bir operasyondu. Yakıt, veteriner ve güvenlikle ilgili masrafları karşılayanlarla emek sarfedenlere teşekkür ediyorum” dedi.

