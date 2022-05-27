Türkiye Gazetesi

Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Fransa’da France 24’e mülakat verdi Açıklamalarında Türkiye’yi hedef gösteren Rum lider, Rusya’nın Ukrayna işgalini Türkiye’nin 1974’te Ada’ya müdahalesiyle bir tuttu. Moskova’nın Ukrayna’yı işgal ederken öne sürdüğü argümanla 1974’te Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs’ta başlattığı askeri operasyondaki motivasyonun aynı olduğuna değinen Anastasiadis, Türk ve Rus revizyonizminin paralellik gösterdiğini iddia etti.

RUSLARI TÜRKLERE BENZETTİ

Türkiye’yi hedef alan Kıbrıs Rum Yönetimi liderinin EOKA terörünün ve dönemin Rum Yönetimi lideri Makaryos'un katliamlarına, Türk halkına çektirilen acılara ise değinmedi. Kıbrıs’taki çözümün "iki toplumlu federasyon"dan geçtiğini öne süren ve bunun için çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Anastasiadis, söz konusu çözüm teklifine Türkiye'nin itirazı olduğunu vurguladı.

RUM KESİMİNİN RETÇİ TUTUMU

Türkiye ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafı; "iki bölgeli ve iki toplumlu federasyon" çerçevesinde bir anlaşmaya ulaşılması yönünde 50 yılı aşkın süredir BM gözetiminde gerçekleştirilen müzakere süreçlerinde birçok çaba sarf edildiğini ve bu çabaların Rum tarafının retçi tutumu nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandığını anımsatarak, 2017'de Crans-Montana'da gerçekleştirilen Kıbrıs Konferansı'nın çökmesinin ardından "federasyon" zemininin ortadan kalktığını ifade ediyor.

"UMARIM TÜRKİYE BARIŞI RİSKE ATACAK BİR ŞEY YAPMAZ"

Bu sebeplerden ötürü Türkiye ve KKTC, "federasyon" çözüme artık yanaşmıyor. Hatta KKTC, yeni devlet politikasını 27-29 Nisan 2021 tarihlerinde Cenevre'de BM öncülüğünde gerçekleşen Kıbrıs Toplantısı'nda açıklamış ve kayda geçirmişti. Bu da KKTC'nin egemenliğinin tanınması ve çözüm için başka seçeneklerin değerlendirilmesidir. Türkiye ile Doğu Akdeniz'deki mevcut krize de değinen Anastasiadis, Ankara'nın MEB alanlarını ihlal ettiğini, bundan dolayı uluslararası makamlara Türkiye'yi şikayet ettiklerini söyleyerek, "Umarım Türkiye bölgedeki barışı riske atacak bir şey yapmaz" dedi.