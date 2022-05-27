Türkiye Gazetesi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ülkede ihracatı yapılamayan tahıllar hakkında açıklamada bulundu.

POTANSİYEL BİR FELAKET

Zelenskiy, Rusya'nın ülkenin Karadeniz ve Azak Denizi üzerinden ana ihracat yollarını kapatmaya devam etmesi nedeniyle Ukrayna'nın tahıl ihracat arzının neredeyse yarısının şu anda durdurulduğunu belirterek, durumu küresel gıda güvenliği için potansiyel bir "felaket" olarak nitelendirdi.

KITLIK TEK BAŞINA GELMEZ

Devlet Başkanı Zelenskiy açıklamasında, “Bugün 22 milyon ton tahıl depolarda bekletiliyor. Onları ihtiyaç duyulan uluslararası pazarlara tedarik edemeyiz" dedi.

Zelenskiy ayrıca açıklamasında, “Kıtlık tek başına gelmez, ona her zaman durumu daha da kötüleştiren, insanların hayatlarını mahveden ve insanlar için güvensiz koşullar oluşturan siyasi bir kaos eşlik eder. Temmuz ayında, birçok ülke geçen yılki hasat stoklarını tükettiğinde, felaketin büyüklüğünü anlayacak” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy'den 3. ay değerlendirmesi: Rus füze mühimmatı tükendi Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi 24 Şubat’tan beri devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, savaşın 3 aylık sürecini değerlendi. Zelenskiy, Rusya’nın mühimmatının neredeyse bittiğini söyledi.

Zelenskiy’den kritik uyarı: Gıda krizi kapıda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya nedeniyle yaşanacak gıda krizine karşı uyarıda bulundu. Zelenskiy “Enerji krizinden sonraki ikinci kriz gıda krizi olacak. Ukrayna limanlarını açmaz, gıda ürünlerine ihtiyacı olan Afrika, Avrupa, Asya ülkelerine yardım etmezsek gıda krizi yaşanacak” dedi.

Zelenskiy'den kritik bölge bölge Donbas açıklaması: Cehenneme çevirdiler Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'yı Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesini cehenneme çevirmekle suçlayarak, "Donbass'ta işgalciler baskıyı artırmaya çalışıyor. Orası cehenneme döndü ve bu abartı değil" dedi.