Türkiye Gazetesi

Japonya ve Kore'ye özgü 'zıplayan istilacı solucanlar' ABD'de uzmanları harekete geçirdi. Son olarak Kaliforniya eyaletinde görülen ve 'Çılgın solucanlar' veya 'Asya zıplayan solucanı' olarak da bilinen 'Amynthas agrestis'in orman ekosistemlerine zarar verebileceği belirtiliyor.

İlk kez 2013 yılında ABD'nin New England bölgesinde görülen istilacı solucanlar, Temmuz 2021'de ise Kaliforniya'da tespit edilmişti. 30 santimetre yüksekliğe zıplayabilen ve bu özelliği ile korkutan solucanlar, şu anda ABD'nin 34 eyaletine yayılmış durumda.

YERLEŞİM YERLERİNE YAYILABİLİR

Independent Türkçe'nin altardığı habere göre; Kaliforniya Gıda ve Tarım Teşkilatı (CDFA) tarafından yayımlanan bir raporda, solucanların aşırı derecede hareketli, saldırgan ve doymak bilmez bir iştahları olduğu belirtildi. CDFA aynı zamanda solucanların Kaliforniya'nın ticari bölgelerinde ve yerleşim alanlarında yayılma ihtimali olduğu uyarısında da bulundu.

SOLUCANLAR TOPRAĞI DEĞİŞTİRİYOR

ABD Tarım Bakanlığı'na bağlı Orman Servisi'nden toprak uzmanı Mac Callaham, "Solucanlar ormanlara ve doğal alanlara yayılmasaydı bu kadar büyük bir sorun teşkil etmezdi. Fakat bu solucanlar onları bıraktığınız yerde durmuyor. İleride yaşanabilecek istilaları önlemenin en iyi yolu solucanların başka yerlere geçmesini önlemek" dedi.

Callaham, "Toprak hayatın temelidir ve Asya zıplayan solucanları toprağı değiştiriyor" diyerek istilacı solucanların ekosistemin yapısını bozabileceğini belirtti.

İSTİLAYI ÖNLEMEK İÇİN FARKLI YÖNTEMLER

Japonya ve Kore'ye özgü olduğu bilinen bu solucanların, peyzaj tasarımı için bu bölgelerden getirilen bitkilerle birlikte Kuzey Amerika'ya girdiği düşünülüyor. 20 santimetre uzunluğa ulaşabilen bu solucanlar karşı cinsle çiftleşmeden üreyebiliyor.

Öte yandan uzmanlar zıplayan solucanların istilasını önlemek için farklı yöntemler önerdi. Yetkililer, su ve hardal tohumuyla yapılan bir karışımın toprağa dökülerek yeraltındaki solucanların yüzeye çıkarılabileceğini belirtti.

Ayrıca uzmanlar, solucanların yakalanarak bir poşete konup en az 10 dakika boyunca doğrudan Güneş ışığı altında bırakılmasını, daha sonra da poşetin çöpe atılmasını önerdi.

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