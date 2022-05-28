Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 şubatta başlattığı işgalin ardından savaş nedeniyle Ukrayna'da binlerce sivil ve çocuk ölürken milyonlarca Ukraynalı ülkesini terketti ve komşu ülkelere göç etmek zorunda kaldı. Rusya'ya ve Rusya Devlet Başkanı Putin'e tepkiler çığ gibi büyüyor ve bunun yanısıra Ukrayna'ya ise birçok ülke tarafından her anlamda destek veriliyor. Ukrayna Rusya'nın işgaline halkıyla beraber direnirken Ukrayna ordusuna destek olmak için gönüllü olarak gelen askerlerde Rus askerlerine karşı Ukraynalı askerlerle beraber mücadele veriyor.

Gönüllü askerlere ise en örnek sosyal medyada yayılan bir video oldu. Videoda paralı askerlerin cephede savaşırkenki görünütleri ortaya çıktı. İngiliz milletvekili Helen Grant'ın oğlu eski Kraliyet Denizcisi Ben Grant'ın da askerler arasında olduğu öğrenildi.

İNGİLİZ VEKİLİN OĞLU UKRAYNA CEPHESİNDE

İngiltere'de Maidstone ve The Weald'ı temsil eden millletvekili Helen Grant'ın oğlu Ben Grant, bir grup İngiliz, Amerikalı ve Kanadalı gönüllü askerlerle beraber Rus zırhlı aracı imha ederken çekilen bir videoda görüntülendi.

RUS TANKINI HEDEF ALDILAR

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, İngiliz vekilin oğlu Grant'ın da içinde olduğu gönüllü askerlerin, Sovyet döneminden kalma BTR Rus tankını imha ettiği görüldü. Ağaçların olduğu bir bölgede ilerleyen Ukrayna savaşçıları Rus tankını hedef alıyor ve ilk vuruşta her ne kadar başarısız olsada ikinci vuruşta Rus zırhlı aracı tam isabet vuruluyor. O anlarda milletvekili oğlu Grant'ın ekibi yönlendirdiği, ''Git git'', ''Şimdi vur'' dediği anlaşılıyor. Gönüllü askerlerin, başarılı operasyonunda 8 Rus askerinin öldüğü iddia ediliyor. Aynı olaya ait bir başka video görüntüsünde ise Rus tankının patlama anı anbean görülüyor.

Öte yandan daha önce Afganistan'da görev aldığı ortaya çıkan İngiliz milletvekili oğlu Ben Grant'ın mart ayında İngiltere'den Ukrayna'ya gittiği ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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