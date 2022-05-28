Türkiye Gazetesi

Rusya, hipersonik seyir füzesi denemesi yaptı. Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Barents Denizi’nden fırlatılan Zirkon hipersonik seyir füzesinin Beyaz Deniz’de yaklaşık bin kilometre ötede bulunan hedefi başarıyla vurduğunu aktardı. Bakanlık, füzenin fırlatıldığı anlara ait yaptığı paylaşımda, “Füzenin fırlatılması yeni silah testinin bir parçasıdır” ifadelerini kullandı.

SES HIZINDAN 9 KAT DAHA HIZLI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zirkon seyir füzelerini yeni nesil rakipsiz silah sistemlerinin bir parçası olarak tanımlamıştı. Rusya geçtiğimiz yıl, savaş gemilerinden ve denizaltılardan Zirkon füzeleri fırlatmıştı. Hipersonik silahlar, ses hızından 9 kat daha hızlı hareket edebiliyor.

Rus televizyonunda skandal açıklama: Putin’in merhameti olmasa nükleer füzelerle yok ederdik Rusya-Ukrayna savaşında 3 ay geride kalırken Rus devlet televizyonu yöneticisinden skandal bir açıklama geldi. 'Putin’in merhameti olmasa Ukrayna’yı 3 günde nükleer füzelerle yok ederdik' diyen yönetici herkesi şoke etti. Öte yandan Ukrayna’daki savaş rehin Ruslardan duyulan endişeden dolayı yavaş ilerliyor.