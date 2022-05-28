Türkiye Gazetesi

İran, ülkenin güneydoğunda gerçekleşen bir suikast haberiyle tekrar sarsıldı. En son İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan Albak Seyyah Hodayi’nin uğradığı saldırı sonucu başında vurularak hayatını kaybetmişti. İkinci suikast haber ise Sistan-Beluçistan eyaletinden geldi. İran devlet televizyonunda yer alan haberde, Abbas Rah Encam adlı binbaşının aracına İranşehr-Delgan yolu üzerinde seyir halindeyken kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldığını bildirdi.

İRANLI BİNBAŞINA SUİKAST

Saldırıda İranlı binbaşının hayatını kaybettiğini, araçta bulunan eşinin de yaralandığını aktaran Tahiri, olay sonrasında kaçan saldırganlar için özel ekiplerce yakalama çalışmalarının başlatıldığını aktardı. Olayla ilgili detaylı bilgilerin daha sonra verileceğini aktarıldı. Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusunun ülke dışındaki askeri-istihbari operasyonlarını yürüten Kudüs Gücü bünyesinde Suriye'de görev aldığı belirtilen Albay Hodayi, 22 Mayıs'ta Tahran'daki evinin önünde arabasında beklerken motosikletli iki kişinin açtığı ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti. Saldırıyı üstlenen olmazken İranlı yetkililer İsrail'i suçlamış ve saldırının intikamının alınacağını açıklamıştı.

Şanlıurfa'da bir kişi arabasında suikasta uğradı Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşanan olayda arabasında suikasta uğrayan adam hastaneye kaldırılırken yolda öldü.