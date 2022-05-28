Türkiye Gazetesi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yaptığı açıklamada Donetsk bölgesinde bulunan Krasnıy Liman şehrini ele geçirdiklerini duyurdu. Şehir ise demiryolları ile büyük bir öneme sahip.

KRASNIY’İ ELE GEÇİRDİLER

3 aydır devam eden savaşta bilanço ağırlaşıyor. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti güçleriyle Krasnıy Liman şehrini tamamen kontrol altına aldığını söyledi.

ANA ULAŞIM MERKEZİYDİ

Ele geçirilen liman şehri Ukrayna tarafı için büyük bir öneme sahip. Demiryolu kavşağı olan şehir, Ukrayna’nın haberleşme ve ülkeye giriş çıkış için büyük bir öneme sahipti. Asıl endişe ise Rus güçlerinin Slavyansk ve Kramatorsk'a daha fazla saldırabilmek için Seversky Donets Nehri'ni geçmeye çalışması oldu.

UKRAYNA GÜÇLERİNE AĞIR DARBE

Konaşenkov, havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle Bahmut yerleşim biriminde Ukrayna ordusunun 30. Mekanize Tugayı'nın ileri komuta merkezinin ve Soledar yerleşim biriminde bölge savunma birliği komuta merkezinin vurulduğunu ifade etti.

Bunların dışında 5 gözlem-komuta noktası, askeri birlikler ve teknik araçların bulunduğu 17 alan, Donetsk bölgesindeki Mironovka, Bahmut ve Nırkovo yerleşim birimlerinde 4 mühimmat deposunun imha edildiğini aktaran Konaşenkov; Rus hava muharebe taktik birliklerinin bir günde 6 komuta merkezi, 1 iletişim merkezi, 4 mühimmat deposu, 2 Grad çok namlulu roketatar bataryası ve 50 askeri alanı yok ettiğini dile getirdi.

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