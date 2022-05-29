Türkiye Gazetesi

Nijerya'nın Rivers eyaletinde Port Harcourt kentindeki Kings Assembly kilisesinde ihtiyaç sahipleri için yardım etkinliği düzenlendi.

YEMEK DAĞITIMI SIRASINDA İZDİHAM

Yemek dağıtımı sırasında çıkan izdihamda 31 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Kilisede yaşanan izdihamın ardından bölgeye çok sayıda ilk yardım ekibi sevk edilirken, yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Rivers eyaleti Polis Sözcüsü Grace Iringe-Koko bugün sabah erken saatlerde çok sayıda kişinin yiyecek almak için kiliseye geldiğini belirterek, "Kapının kapalı olmasına rağmen kalabalık zorla içeri girmeye çalıştı ve izdiham çıktı" dedi.

Uçurtma şenliğinde izdiham: Eğlenmeye gelen çocuklar kalabalıkta ezildi Kastamonu’da düzenlenen uçurtma şenliğinde ücretsiz dağıtılacağı söylenen uçurtmalar dağıtılmayınca çocuklar ve aileler izdiham oluşturdu. Uçurtma almak için güneşin altında saatlerce bekleyen çocuklar ve aileleri duruma tepki gösterdi.

Bedava fide kuyruğunda izdiham çıktı, vatandaş isyan etti Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde belediye ücretsiz fide dağıttı, çok sayıda katılım olunca izdiham çıktı. Bedava fideleri alamayan vatandaşlar isyan etti.