Türkiye Gazetesi

Pakistan Parlamentosunda 10 Nisan’da yapılan güven oylaması sonucuyla hükümetiyle birlikte görevden indirilen eski Başbakan Imran Han, Pakistan’ın ABD’de planlanan yabancı güçler tarafından yapılan bir komplo sonucu görevden indirildiğini İslamabad’ın “hainler” tarafından yönetildiğini söyledi.

“İTHAL HÜKÜMETE 6 GÜN VERİYORUM”

CNN International'ın haberine göre Imran Han, “Bu ithal hükümete yeni seçimler ilan etmesi için altı gün veriyorum. Aksi takdirde 2 milyon insanla tekrar İslamabad'a girerim.” dedi. Imran Han'a coşkulu destek çığlıkları, ABD'ye ve mevcut Pakistan yönetimine karşı öfke tezahüratları kalabalığın arasında yankılandı.

Pakistan'ın eski Başbakanı Han'dan yürüyüş çağrısı 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında Başbakanlık koltuğunu Şahbaz Şerif'e devreden Pakistan eski Başbakanı İmran Han, destekçilerini erken seçimler için baskı yapmak üzere, 25 Mayıs'ta başkent İslamabad'da yürümeye çağırdı.