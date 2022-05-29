Türkiye Gazetesi

Amerikan merkezli iş dünyası ve ekonomi dergisi Forbes, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in haftalardır gündeme getirdiği F-16 meselesi ile ilgili bir yazı kaleme aldı. Dergi, ABD'nin Türkiye'nin F-16 talebini geri çevirmesi durumunda teknolojik hava üstünlüğünün Yunanistan'a geçebileceğini iddia etti.

Paul Iddon'ın imzalı yazıda, Türkiye'nin 40 yeni F-16 ile 80'e yakın F-16 modernizasyon kiti almak için ABD'ye başvurduğu hatırlatıldı ve onay durumunda teslimatların gelecek on yılın ikinci yarısına kadar sürmesinin öngörüldüğü belirtildi. Böyle bir durumda, Yunanistan'ın 134 savaş uçağıyla Türkiye'nin toplam 120 F-16 jetini geride bırakabileceği ifade edildi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ABD ziyaretinde yeni nesil F-35 Lightning II savaş uçaklarından almak istediklerini söyleyip, Türkiye'ye ise F-16 satılmaması için lobi yapmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BENİM İÇİN MİÇOTAKİS DİYE BİRİ YOK

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ABD Senatosu'nda yaptığı "Türkiye'ye F-16" verilmesin çağrısına, Cumhurbaşkanı Erdoğan cevap vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bundan sonra benim için Miçotakis diye birisi yok." diyerek, ABD'nin Yunanistan'ın lafına göre hareket etmeyeceğini söylemişti.

YUNAN HÜKÜMETİNDEN CEVAP GELDİ

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu Miçotakis'in ülkesinin haklarını savunduğunu belirtti ve "Türkiye'nin lideriyle karşılıklı bir tartışmaya girmeyeceğiz." dedi.

Yunanistan liderine sert tepki: Benim için Miçotakis diye biri yok Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ABD Senatosu'nda yaptığı "Türkiye'ye F-16" verilmesin çağrısına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert cevap geldi. Erdoğan, "Bundan sonra benim için Miçotakis diye birisi yok." diyerek, ABD'nin Yunanistan'ın lafına göre hareket etmeyeceğini söyledi.

Türkiye’yi ABD’ye şikayet eden Miçotakis’e ayakta alkış Yunanistan Başbakanı Miçotakis ABD ziyaretleri kapsamında ABD Kongresi’ne hitap etti. Provokasyon dolu konuşmasında Kıbrıs’taki Türk varlığını hiçe sayan sözler eden Miçotakis, Türkiye’nin Yunan hava sahasını ihlal ettiğini iddia ederek ABD’nin silah satışında bu durumu göz ardı etmemesi gerektiğini söyledi. Miçotakis’in skandal dolu konuşması ABD kongre üyeleri tarafından ayakta alkışlandı.

Miçotakis, ABD Kongresinde konuştu, Türkiye'yi hedef aldı Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD Kongresine hitap etti. Miçotakis, Türkiye'nin Yunan hava sahasını ihlal ettiğini belirterek, ABD'ye "Türkiye'ye silah satmayın" imasında bulundu.