Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı 4. aya doğru yaklaşıyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Rus ordusunun kayıplarına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Savaşın başından bu yana yaklaşık 30 bin 150 Rus askeri öldürüldü" denildi.

Açıklamada ayrıca Rus ordusuna ait bin 338 tank, 3 bin 270 zırhlı araç, 631 topçu sistemi, 203 çoklu fırlatma roket sistemi, 93 uçaksavar savaş sistemi, 207 uçak, 174 helikopter, 2 bin 240 motorlu araç ve akaryakıt tankeri, 13 tekne, 504 insansız hava aracı, 48 adet özel birlik ve 116 adet seyir füzesinin imha edildiği belirtildi.

Ukrayna: Savaşta ölen Rus asker sayısı 25 bine yaklaştı Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, 24 Şubat'tan bu yana devam eden savaşta yaşamını yitiren Rus asker sayısının 24 bin 900'e ulaştığını aktardı.

Ukrayna ölen Rus asker sayısını açıkladı Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 20 bin 300 asker, 165 uçak, 146 helikopter ve 773 tankını kaybettiği açıkladı.