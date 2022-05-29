Türkiye Gazetesi

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, sabah saatlerinde İsrail polisi eşliğinde aralarında aşırı sağcı Milletvekili Itamar Ben-Gvir'in de bulunduğu 1044 fanatik Yahudi yerleşimcinin Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlediğini açıkladı. Aşırı sağcı fanatik provokatörlerin Aksa’nın avlusunda İsrail bayrakları açtığı, onlara engel olmaya çalışan Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbede yaşandığı kaydedildi.

FİLİSTİNLİLERE MÜDAHALE ETTİLER

Bir grup Filistinli de Filisitin bayrağı açarak durumu protesto etti. İsraillilerin Mescid-i Aksa baskını sırasında poliste Filistinlilere müdahale etti. Bazı İsrailliler Aksa’da yere yatarak dini ritüeller gerçekleştirdi. İsrail polisi bayrak yürüyüşüne katılan 1044 Yahudinin Mescid-i Aksa'dan çekildiğini bildirildi.

Filistin filmleri festivale geliyor “Âlemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali" bu yıl sekizinci defa sinemaseverlerle buluşacak.