Türkiye Gazetesi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 4. aya doğru yaklaşıyor. Savaşta hedeflerine henüz ulaşamayan ve binlerce Rus askerin hayatını kaybettiği savaşta Rus halkı da zaman zaman tepki gösteriyor. Ukrayna ve Rusya tarafından yapılan açıklamada farklı açıklanıyor.

ABD merkezli New York Post gazetesi halkın tepkisinden çekinen Putin’in ziyaretlerde ‘aktörler’ kullandığı iddia etti. Gazeteye göre, Putin farklı mekanlarda aynı kişiler ile buluşuyor…

Putin’in hastane ziyareti sırasında yayımlanan videoda yaralı askerlerden birinin daha önce farklı bir ziyarette fabrika işçisi olarak göründüğünü iddia etti. Estonyalı analist Adam Rang , “Putin, garip bir tesadüf eseri, daha önce tanıştığı bir fabrika işçisi olan yaralı bir askerle görüştü” dedi. Rang, hastanedeki yaralı asker olduğu belirtilen adamın daha önce Putin ile çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı. Rang, “Bazı insanların şüpheleri var. Tabii ki kesin diyemeyiz ama aynı kişi gibi görünüyor.” dedi.

AYNI KİŞİ OLDUKLARINDAN ŞÜPHELENİLİYOR

Bu iddialarını gazete fotoğraflar ile gösterdi. Putin’in askeri hastanesi ziyareti sırasında yayımlanan videoyu inceleyen ve yaralı askerlerden birinin daha önce farklı bir ziyaret sırasında da görüldüğü iddia edildi. Beyaz önlük giyen Putin yaralı askere çocuğunu sordu ve “Babasıyla gurur duyacak” dedi.

‘DAHA ÖNCE DE FABRİKA İŞÇİSİYDİ’

Estonyalı analist Adam Rang, hastanedeki askerlerden birinin tanıdık geldiğini iddia etti. Twitter hesabından paylaşım yapan Rang, “Putin, garip bir tesadüf eseri, daha önce tanıştığı bir fabrika işçisi olan yaralı bir askerle görüştü” dedi. Rang, hastanedeki yaralı asker olduğu belirtilen adamın daha önce Putin ile çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı. Rang, “Bazı insanların şüpheleri var. Tabii ki kesin diyemeyiz ama aynı kişi gibi görünüyor.” dedi.

“YUHALANDIKTAN SONRA DAHA ÇOK AKTÖR KULLANMAYA BAŞLADI”

Rang, Putin’in Moskova’da bir dövüş müsabakasında yuhalanmasından bu yana daha çok aktör kullanımına gitmeye başladığını da duyurdu. Ukraynalı yarış arabası sürücüsü Igor Shushko da Putin ile ara ara buluşan oyuncu kadrosunu gösteren bir dizi fotoğraf paylaştı. Shushko yaptığı açıklamada “Putin’in sıradan bir Rus Halkı’nın huzurunda bulunma riskini nasıl alabildiğini merak ediyorsanız. O asla yapmaz.” yazdı.

Putin sinyali verdi: İzin vermeye hazırım Rusya Ukrayna savaşı 94. gününde devam ederken Rus ablukasının olası bir gıda krizine neden olacağı endişesi sürüyor. Dünyanın tahıl ambarı Ukrayna’da bulunan binlerce buğday mısır gibi hububatların ihraç edilmesine yönelik Rus lider Putin’le konuşan Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, görüşme sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Putin'e yakın isim: Türkiye yürüttüğü operasyonlarda haklı Rusya lideri Putin’in tüm kritik kararlarında etkin rol oynayan ve ülkenin Millî Güvenlik Kurulu görüşmelerinin değişmez ismi Yevgeniy Prigojin, Türkiye’nin Irak ve Suriye’de yürüttüğü operasyonlarda haklı olduğunu söyledi