Hırvatistan'da sabah saatlerinde Split kentinden havalanan "Cessna 182" tipi küçük uçak kısa süre sonra kayboldu.
RADARDAN ÇIKIP GÖZDEN KAYBOLDU
Hırvatistan Arama Kurtarma Dairesinden (HGSS) yapılan açıklamada, Split'ten havalanan ve içerisinde 4 kişinin bulunduğu uçağın radardan çıktığı ifade edildi.
Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, HGSS'den 100 kişilik ekibin uçağın kaybolduğu mevkide bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, uçağın Almanya'ya gitmek üzere havalandığı kaydedildi.
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