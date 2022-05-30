Türkiye Gazetesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransız televizyonu TF1'e verdiği röportajda, batı medyasında bir süredir yer alan Putin’in hasta olduğu iddialarını cevapladı. Rusya Devlet Başkanı Putin'in sağlık durumu ile ilgili de bir kez daha açıklama yapan Lavrov, 'Akıllı insanların bu kişide bir tür hastalık veya rahatsızlık belirtileri görebileceğini sanmıyorum.' dedi.

PUTİN HASTA MI?' SORUSUNU BİR KEZ DAHA CEVAPLADI

Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağlık durumuna ilişkin konuştu. Rus bakan Putin'in hasta olduğu iddialarını kesin bir dille yalanladı. Putin'in düzenli olarak halkın önüne çıktığını kaydeden Lavrov, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Akıllı insanların bu kişide bir tür hastalık veya rahatsızlık belirtileri görebileceğini sanmıyorum.'

LAVROV DAHA ÖNCE DE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Rus liderin sağlık durumu hakkında daha öncede açıklama yapan Dışişleri Bakanı Lavrov,"Bunu Guterres dahil olmak üzere Vladimir Putin'in temas halinde olduğu ülke liderlerine sorun" cevabını vermişti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, özellikle batı medyasında yer alan haberlerde Putin’in kanser olduğu ve sağlık durumunun kötüye gittiği iddia edilmişti.Lavrov, Rus liderin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu söyledi.

Bir başka iddia ise Putin’in Parkinson hastası olduğu yönündeydi. Rus liderin ellerinin titrediği videodaki görüntüler hastalık iddialarını alevlendirmişti.

Lavrov: Batı Rusya'ya topyekun savaş ilan etti Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bir kez daha Batı’yı hedef aldı ve "Batı bize, tüm Rusya'ya topyekun savaş ilan etti. Artık kimse bu gerçeği gizlemiyor bile" dedi.

Rus Bakan Lavrov Batı'yı suçladı: Avrupa'da savaş istemiyoruz Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, resmi ziyaret kapsamında geldiği Umman’a gitti. Ülkesinin Avrupa’da savaş istemediğini söyleyen Lavrov, Rusya'yı yenilgiye uğratmanın gerekliliğinden bahsedenin de Batı olduğunu sözlerine ekledi.