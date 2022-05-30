Türkiye Gazetesi

ABD'nin Florida Eyaleti'nde öğrenci olan 10 yaşındaki çocuk, ilkokulunda toplu katliam tehdidi mesajı gönderdi. Mesajın ardından çocuk, ters kelepçe ile gözaltına alındı.

Florida'da 10 yaşındaki bir çocuk, okulunu havaya uçurmakla tehdit eden bir metin mesajı gönderdiği iddiasıyla gözaltına alındı.

ABD’nin Florida Eyaleti’nde Lee County Şerif Ofisi'nin açıklamasına göre, 10 yaşında, 5. sınıf öğrencisi çocuk toplu katliam yapmakla yazılı tehditte bulunmakla suçlandı.

TERS KELEPÇE İLE GÖZALTINA ALINDI

Şerif Carmine Marceno yaptığı açıklamada, "Bu öğrencinin davranışı, özellikle Uvalde, Teksas'taki son trajediden sonra mide bulandırıcı. Çocuklarımızın güvende olduğundan emin olmak her şeyden önemlidir. Okullarımızda kanun ve düzen olacak. Ekibim bu tehdidi araştırmak için bir saniye bile tereddüt etmedi" dedi. 10 yaşındaki çocuk elleri ters kelepçeli şekilde polis aracına bindi. Olay, Okul Tehdit Uygulama Ekibi ve Gençlik Hizmetleri Suç Araştırmaları Birimi tarafından araştırılıyor.