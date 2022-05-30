Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşta emri veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sağlık durumunun kötü olduğuna dair iddialar gündeme sık sık geliyor.



Daily Mail gazetesinin bir FSB (Federal Güvenlik Servisi)’ne dayandırdığı habere göre, Rus liderin sağlığının kötü olduğuna dair ve doktorların sadece 3 yıl ömrü kaldığı yönünde uyardığı iddia edildi.



Kremlin içinde kaynakları olduğunu iddia eden bir Telegram kanalı ise Putin’in bu ay başarılı bir kanser ameliyatı geçirdiğini ve iyileştiğini söyledi.

Putin’in hızla ilerleyen kanseri nedeniyle görme yetisinin giderek azaldığı ama zayıf görünmemek için gözlük takmayı reddettiği iddia edildi.

FSB yetkilisi hızla ilerleyen kanserin bir türü olduğunu Federal Güvenlik Servisi istihbarat iddia

Putin’in hastalığı ile ilgili bir çok haber çıktı.

Rusya liderinin Parkinson hastası olduğu da iddia edilmişti. Tacikistanlı mevkidaşıyla görüşmesi sırasında ayak hareketleri gündem olmuştu. Videodaki görüntülerde Putin’in ayak hareketleri bu iddiaları iyice alevlendirmişti.

Lavrov 'Putin hasta' iddialarını bir kez daha cevapladı: Akıllı insanlar hastalık belirtisi görmez Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, 24 Şubat’ta savaş emrini veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sağlık durumunun kötü olduğu yönündeki haberler bir süredir dünya gündemini meşgul ediyordu. Putin’in kanserle savaştığı ve Parkinson hastalığı olduğu iddia ediliyordu. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Putin’in sağlık durumuna ilişkin bir kez daha açıklama yaptı.

ABD basınından çok konuşulacak iddia: Putin ziyaretlerde aktör kullanıyor Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimine karşı Batı’lı devletlerin yaptırımları Rusya’yı zor durumda bırakıyor. Savaşta binlerce Rus askeri hayatını kaybetti, Rusya ekonomik olarak yaptırımlar sonucu zor bir döneme girdi. Ukrayna’daki başarısızlıklar nedeniyle son dönemde halkın tepkisinden daha da çekinen Rusya Devlet Başkanı Putin’in ziyaretler sırasında aktör olan kişilerle görüştüğü iddia edildi.