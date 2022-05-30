Türkiye Gazetesi

Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilim, diyalog zemini oluşmasının ardından Yunan tarafından gelen hamlelerle yeniden arttı. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ABD Kongresi'nde Türkiye'yi hedef alması ve F-16 tedarikinin engellenmesi için lobi çalışma yürütmesi hükümetin tepkisine neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Artık benim için Miçotakis diye biri yok" tepkisinin ardından Yunan yetkililerden, "Yunanistan, komşusu ile gerilimi tırmandırmaya sürüklenmeyecek" açıklaması geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşü yaptığı açıklamalarda Yunanistan ile olan gerginliğe değindi ve tekrar "Artık şu an itibarıyla Miçotakis muhatabım değildir" ifadelerini kullandı.

"BİZE DÜŞMAN NAZARIYLA BAKANLARA GEREĞİNİ YAPARIZ"

Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Şu an itibarıyla Miçotakis muhatabım değildir. Niye? Ben siyaseti şahsiyetli bir şekilde yürüten insanları muhatap alırım. Benimle konuşacaksın, yemek yiyeceğiz, ‘üçüncü ülke veya şahısları aramıza koymayalım’ diyeceğiz, bunun sözünü vereceksin; ondan sonra 15 gün geçecek, ABD’ye gideceksin, Amerikan Kongresinde Türkiye’nin aleyhinde konuşma yapacaksın. Neymiş? Oradan alacağı alkışlar için. Kusura bakma. Bizim bunlarla yapacağımız bir şey yok. Bu denli silahlanma şu, bu, vesaire; bu süreci işletenlerle yapılacak bir şey yok. Yapacağımız tek şey var; bize dost olana dostuz ama bir defa şunu iyi bilsinler ki bize düşman nazarıyla bakanlarla da biz gereğini yaparız. "

Erdoğan'ın son açıklamalarının ardından Atina-Ankara hattına dair mesajlar veren Yunan yetkililer; bu yazın tıpkı 2020 yazı gibi sıcak geçebileceğini ifade etti.

"2020 YAZINA TEKRAR DÖNÜLEBİLİR"

Artan gerilim sonrası Yunanistan'ın saygın gazeteleri arasında yer alan Kathimerini'nin İngilizce edisyonunda bir analiz yer aldı. Yunan hükümet kaynaklarından alınan bilgilerin aktarıldığı haberde; "Hükümet kaynakları, Miçotakis'in Washington'daki temasları sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgede tansiyonu yüseltmeye karar verdiğini söyledi" ifadeleri yer aldı.

Adalar üzerindeki tartışma, mülteciler ve Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmalarını kriz başlıklarının en önünde sayan Yunan yetkililer; 2020 yazını işaret ederek, "Atina hükümetinin endişesi, 2020 yılında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimin bir benzerinin yeniden yaşanması" ifadesini kullandı.

2020 YILINDA NELER OLMUŞTU?

Yunanistan, 2 Ocak 2020'de İsrail ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile birlikte Türkiye'yi "bypass" eden ve ABD'nin de desteklediği Eastmed boru hattı projesini imzaladı.

Miçotakis 7 Ocak'ta ABD resmi ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump'a, Libya ile mutabakat imzalayan Türkiye'nin tutumunu şikayet etti. Ardından 16 Ocak'ta, Libya'daki iç savaşta taraf olan ve meşru hükümete savaş açan General Hafter Atina'da ağırlandı. Hafter, Türkiye'nin Libya meşru hükümeti ile imzaladığı mutabakatı kınayarak tanımadığını açıkladı. 23 Ocak'ta Savunma Bakanı Hulusi Akar ilk kez "Yunan adalarının silahlanmasını"gündeme getirdi ve Yunanistan'ın 1923 Lozan anlaşmasını açıkça ihlal ettiğini savundu. Tarih 28 Şubat 2020'yi gösterdiğinde Türkiye, Meriç sınırındaki Avrupa kapılarını göçmenlere açtığını duyurdu. On binlerce göçmen Yunanistan'a geçmek için Meriç sınırına yığıldı ve Yunan sınırındaki asker ve polisle yoğun çatışmalara girişti. Yaklaşık 30 gün süren göçmen-polis sınır zorlama çatışmalarında iki göçmenin öldüğü ve onlarcasının yaralandığı açıklandı. Konu AB zirvesine taşındı. Pandemi süresinde yumuşaması beklenen Türk-Yunan ilişkileri, Türkiye'nin 30 Mayıs'ta Rodos-Karpathos(Kerpe)-Girit adaları arasındaki deniz bölgelerinde araştırma yapması için Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ruhsat çıkarmasıyla yeniden gerginleşti. Yunanistan 9 Haziran 2020'de İtalya ile deniz yetki alanları mutabakatı imzaladı. Haziran ayında her iki ülkenin silahlı kuvvetleri ayrı ayrı tatbikatlar yaparak güç gösterisinde bulundular. Türkiye'nin araştırma gemisi Oruç Reis'in 21 Temmuz 2020'de Yunanistan'ın Kastelorizo (Meis) adası ile Girit adası arasında kalan deniz bölgelerinde araştırmalar yapacağını bildiren NAVTEX ilanı, Yunanistan Silahlı Kuvvetlerini alarma geçirdi. 24 Temmuz'da Ayasofya müzesinin tekrar ibadete açılması da zaten gergin olan Türk-Yunan ilişkilerini olumsuz yönde etkileyen faktörlerden biri oldu. Yunanistan 6 Ağustos 2020'de ani bir hamle yaparak Mısır ile deniz yetki alanlarını belirleyen bir mutabakat imzaladı. 13 Eylül'de Yunanistan'ın ilk kadın Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu'nun, kurtuluşunun 77. yılının kutlandığı Kaş ili karşısındaki Kastelorizo (Meis) adasını ziyaret etmesi de Türkiye'nin tepkisine yol açtı. 11 Ekim geceyarısı Türkiye'nin Oruç Reis'in tekrar Meis adası civarına gönderilmesini duyuran yeni NAVTEX bildirimi bu kez, Yunanistan'ın sert tepkisine yol açtı. 22 Aralık'ta Oruç Reis gemisinin 2021 Haziran ayına kadar Türk karasuları içinde araştırmalar yapacağını duyuran son NAVTEX duyurusu Yunanistan'da olumlu karşılandı ve yeniden diyalog beklentilerini körükledi.

Atina'nın F-16 lobisinin nedenini ABD'li dergi yazdı: Türkiye'nin talebi reddedilirse hava üstünlüğü Yunan'a geçer ABD merkezli ekonomi dergisi Forbes, ABD'nin Türkiye'nin F-16 talebini geri çevirmesi durumunda teknolojik hava üstünlüğünün Yunanistan'a geçebileceğini iddia etti.

Yunan medyasından F-16 satılmaması için algı operasyonu: ABD’nin Türkiye ile anlaşma ihtimali kalmadı Yunanistan, ABD’nin Türkiye’ye F-16 tedariki ihtimalini engellemek için algı operasyonlarına devam ediyor. Yunan basını, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği konusunda olumsuz bir tutum sergileyen Türkiye’nin ABD ile F-16 için anlaşma ihtimalinin olmadığını ileri sürdü. Haberde, “Ankara'nın, İsveç ve Finlandiya'nın katılımını engellemeden önce, F-16 anlaşmasında ilerleme şansı her zamankinden daha iyiydi” denildi.