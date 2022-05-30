Türkiye Gazetesi

İlk defa Türkiye dışında gerçekleştirilen TEKNOFEST, tüm dünyanın odak noktası haline geldi. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen TEKNOFEST, gösteri ve Türk İHA’ları ile Fransa basının ilgisini çekti. Fransa haber ajansı AFP, Türk İHA’larının düzenlenen festivalde büyük ilgi topladığını belirterek "Türkiye'nin ciddi, ekonomik hamlesinin işareti" olarak nitelendirdi.

DÜNYA BASININDA MANŞET OLDU

Düzenlenen festivalde TİHA ve Bayraktar TB2’lerin uçuşları ve Türk İHA’ları Azerbaycan’da ilgi odağı oldu. Binlerce kişinin katıldığı festivalde Türk İHA’larına dünya basınından ilgi yoğundu. Fransa haber ajansı AFP TEKNOFEST ve Türk İHA'larıyla ilgili dikkat çeken bir haberi manşetine taşıdı.

“TÜRKİYE’NİN CİDDİ EKONOMİK HAMLESİ”

2018 yılından beri Türkiye’de düzenlenen TEKNOFEST’in Bakü’de yoğun ilgi gördüğünü dile getirilen haberde, Türkiye’nin İHA’larıyla dünyanın dikkatini çektiğini vurguladı. Bayraktar TB2'nin, Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ndeki MiG-29 savaş jetiyle uçuş gerçekleştirdiğine yer verildi. Bayraktar Akıncı'nın da kendisine eşlik ettiği ifade edildi.

Bayraktar TB2'nin Azerbaycanlılardan büyük alkış topladığına dikkat çekildi. Haberde festivalden fotoğraflar paylaşılırken Türkiye'nin İHA'larla attığı adıma da değinildi. "Yıldırım hızıyla havada dönen insansız hava araçları Türkiye'nin ciddi ekonomik hamlesinin işareti" ifadeleri kullanıldı.

Erdoğan, Aliyev ile birlikte TEKNOFEST stantlarını ziyaret etti: İki liderden Akıncı'ya imza Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile birlikte TEKNOFEST stantlarını ziyaret edip, silahlı insansız hava aracı Akıncı önünde fotoğraf çektirip, imza attı.

TEKNOFEST Azerbaycan'da heyecan dorukta: Gökyüzünde 'bağımsızlık' coşkusu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen TEKNOFEST üçüncü gününde tüm coşkusuyla devam ediyor. Etkinliğe katılan binlerce kişi, özellikle uçuş gösterileri ile unutulmaz anlar yaşıyor.

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar'dan TEKNOFEST ziyareti Nobel Ödülü sahibi Türk bilim insanı Aziz Sancar, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen TEKNOFEST'i ziyaret etti. Sancar, festival alanındaki teknoloji standlarını TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile gezdi.