Türkiye Gazetesi

Fransa’nın başkenti Paris’teki Louvre Müzesi’ne gelen bir ziyaretçi, Mona Lisa tablosuna saldırdı. Tablonun bulunduğu cam bölmeyi önce kırmaya çalışan ziyaretçi, daha sonra cama pasta kreması sürdü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, güvenlik güçlerinin kendisini olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştığı anlarda bağırmaya devam eden aktivist, "Dünyayı düşünün, insanlar dünyayı mahvediyor" dedi. Louvre Müzesi tarafından konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Leonardo da Vinci’nin Mona Lisa’sını bir de böyle görün Eskişehir’de kasaplık yapan Ali Özyörük, 16. yüzyılda Leonardo da Vinci’nin sfumato tekniği ile yağlı boya kullanarak yaptığı ünlü Mona Lisa tablosunu et ve yağdan resmetti.

Mona Lisa gibi Galatasaray'da başkanın da içi kan ağlıyor. Camianın, "Yarsuvat'ın kredisini yedi, yönetim yanlışı ile kulübe dip yaptırdı" diye yerden yere vurduğu Özbek'in krizi yönetemediğini istatistikler de gösteriyor

'Mona Lisa'nın altından iki resim daha çıktı Fransız bilim adamı, eşsiz gülümsemesiyle dünyanın en çok tanınan eserlerinden biri olan Mona Lisa'nın altında bir portreyle bir taslak resim buldu.

Mona Lisa'nın sırrı çözüldü mü? Son yapılan araştırmalara göre dünyaca tanınan Mona Lisa'nın, Leonardo da Vinci'nin İtalya'ya köle olarak gelen Çinli annesi olduğu iddia edildi.