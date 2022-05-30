Türkiye Gazetesi

Dünyanın en yaşlı erkeği unvanını alarak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Juan Vicente Mora, 113. Yaşındaki Mora uzun yaşamanın sırlarını da söyledi. Guiness Rekorlar Kitabı’na giren Venezuela’da “Dünyanın en yaşlı erkeği” olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Juan Vicente Mora’nın 113. yaş gününü kutlandı. Mora uzun yaşama dair tüyolarda paylaştı.

Venezuela'nın Tachira eyaletinin El Cobre kasabasında 10 çocuklu bir ailenin 9. çocuğu olarak dünyaya gelen Mora, 27 Mayıs 1909’da doğdu. Her sabah güne bir kahve içerek başladığını belirten Mora çevresindekilere,

-Çok çalış

-Tatil yap

-Erken uyu

-Allah’ı sev ve O’nu her zaman kalbinde taşı nasihatlerini veriyor.

YAŞA BAĞLI SAĞLIK SORUNLARI DIŞINDA HASTALIĞI YOK

Mora’nın ailesi ve doktorları, yaşlı adamın sadece yaşına bağlı yüksek tansiyon ve işitme sorunlarına sahip olduğunu söylerken, Mora’nın kızı Nelida Perez ise, “En güzel şey, onu her gün sağlıklı görmek. Babamın tıbbi müdahale gerektirecek hiçbir hastalığı yok” dedi.

Fizik tedaviye giden yaşlı kadının vücudundan çıkan şey şoke etti! Karabük’te fizik tedaviye giden yaşlı kadının, tedavi sırasında vücudunda kene görüldü. Hemen hastaneye kaldırılan yaşlı kadın Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle gözlem altına alındı.

Dünyanın en yaşlı insanı 121 yaşında! Çocukları öldü, torunuyla yaşıyor Brezilyalı yetkililer, seyyar sağlık ekibinin Bela Vista’da evinde tedavi ettiği Maria Gomes dos Reis'in dünyada hayattaki en yaşlı kişi olduğuna inanıyor.



BİLİNEN YAŞAMIN EN UZUN KİŞİ 122 YAŞINDA

Fransız rahibe Lucile Randon, "yaşayan en uzun kişi" unvanını halen elinde bulundururken, bilinen "yaşamış en uzun kişi" ise 122 yıl 164 gün ile Jeanne Calment.