Türkiye Gazetesi

Belçika’nın başkenti Brüksel, Avrupa Birliği'ne (AB) üye 27 ülke liderinin bir araya geleceği Olağanüstü Liderler Zirvesi başladı. Söz konusu zirvede Rusya'ya yönelik uygulanacak 6. yaptırım paketi görüşülürken, zirveden çözüm çıkmadı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği’nin (AB) Rus petrolüne ambargo uygulamasını da içeren 6’ncı yaptırım paketi üzerinde henüz anlaşmaya varılamadığını ifade ederek, “Önümüzdeki 48 saat içinde çözüleceğine dair beklentilerim düşük. Ancak bundan sonra bir ihtimal olacağına eminim" dedi.

“ENERJİ CİDDİ BİR KONU, ÇÖZÜME İHTİYACIMIZ VAR”

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB Olağanüstü Liderler Zirvesi öncesi gazetecilere verdiği demeçte, Avrupa Komisyonu'nu Rus petrolüne ambargoyu ele alma şeklini eleştirerek, üye ülkeler için yasalar geliştiren Komisyonun üye ülkelerle ambargoyu gerektiği gibi müzakere etmediğini öne sürdü. Macaristan'ın enerji güvenliğine ilişkin soruları yanıtlamadan, petrol yasağının birdenbire ortaya çıktığını aktaran Orban, “Enerji ciddi bir konu, çözüme ve ardından yaptırımlara ihtiyacımız var” dedi.

Rus petrolüne yönelik ambargo çıkmazını kırmak için Avrupa Komisyonu, yasağın yalnızca tankerler tarafından AB'ye getirilen Rus petrolü için geçerli olmasını ve alternatif arzlar sağlanana kadar Macaristan, Slovakya ve Çekya'nın Rus petrollerini Rus Druzhba Boru Hattı üzerinden bir süre daha almaya devam etmesi önerisine sıcak baktığını aktaran Orban, "Bu iyi bir yaklaşım ama boru hattında bir kaza olması durumunda. Rus petrolünü başka kaynaklardan alma hakkımız olduğuna dair bir garantiye ihtiyacımız var" dedi.

BORRELL: ANLAŞMAYA VARILACAK

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ise zirve öncesi yaptığı açıklamada, AB’nin Rusya’ya yönelik 6’ncı yaptırım paketi üzerinde bir anlaşmaya varacağından “tamamen emin” olduğunu ifade etti. Borrell, 6’ncı yaptırım paketi üzerinde Brüksel'deki 2 günlük zirvede bir anlaşmaya varılacağını öne sürdü.

MICHEL: BU KONUDA UZLAŞMAK KOLAY DEĞİL

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ise, Rus petrolüne ambargoya karar verme zamanının geldiğini belirterek, bu konuda uzlaşmanın kolay olmadığının altını çizdi. Michel, “Umarım bu önemli konu hakkında bir karar verebileceğiz” dedi.

Öte yandan, AB yaklaşık bir ay önce açıklamış olmasına rağmen, yaptırımları uygulamaya koymak için tüm üye devletlerin onayının olması şart. Büyük ölçüde Rus petrolüne bağımlı olan Macaristan, söz konusu ambargoya karşı çıkıyor.

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