Türkiye Gazetesi

Rusya'ya, Ukrayna işgali sonrası birçok ülke tarafından ağır yaptırımlar uygulandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de buna karşı gaz alan ülkelerin ödemelerini Rus para birimi ruble ile yapmasına karar verdi. Putin, buna uymayanlara gaz akışı durdurulacağını açıkladı.

Hollanda, rubleyle ödeme yapmayacağını açıkladı. Bu durumla ilgili bir duyuru yapan Rusya'nın en büyük şirketi Gazprom, Hollanda'ya gaz akışını durduracaklarını bildirdi. Şirket tarafından yapılan açıklamada "30 Mayıs (Sözleşmede belirtilen son ödeme tarihi) itibarıyla Gazprom Export, nisan ayı gaz tedarikine dair GasTerra'dan (Hollanda petrol şirketi) ödeme almamıştır. Bu bağlamda 31 Mayıs 2022'den itibaren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararname doğrultusunda ödeme yapılana kadar GasTerra'ya gaz sevkiyatı durdurulmuştur" denildi.

DANİMARKA DA LİSTEDE

Rusya'nın aynı şekilde ruble ile ödeme yapmayı reddeden Danimarka'ya da doğalgaz vermeyi kesmesi bekleniyor.