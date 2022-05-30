Türkiye Gazetesi

PKK'nın terör örgütü listesinde yer aldığı Fransa'nın güneyindeki Marsilya kenti yakınlarında örgüt yandaşlarının "ideolojik eğitim kampı" düzenlemesine izin verildiği ortaya çıktı. PKK yandaşlarının yeşil alanda "festival/kültürel etkinlik" kisvesiyle "ideolojik eğitim kampı" düzenlediğine dair görüntüler sosyal medyaya düştü.

PKK ELEBAŞI ÖCALAN'IN POSTERLERİYLE SLOGAN ATTILAR

Görüntülerde, terör örgütünü temsil eden kıyafetler giymiş onlarca PKK sempatizanının, ellerinde terör örgütünün paçavraları ve PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleriyle sloganlar atarak, ikişer ikişer yürümesi dikkati çekiyor.

Marsilya Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü ile konuyla ilgili görüşmek üzere irtibata geçen AA muhabiri, kurumların farklı birimlerine yönlendirilirken, görüntülere ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

TÜRKİYE HAREKETE GEÇTİ

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görüntülerin sosyal medyaya yansımasının ardından Fransız makamlarıyla temasa geçtiklerini, bu videoların Fransa'da çekilip çekilmediği konusuna teyit istediklerini, terör örgütü sempatizanlarının bu faaliyetiyle ilgili nasıl bir takip yapıldığını ve hangi önlemlerin alınmakta olduğunu sorduklarını belirtti.

Onaner, Fransız makamlarına, Türk misyonlarına yönelik PKK saldırılarına, terör propagandası içeren ve PKK yanlısı faaliyetlere son verilmesi beklentilerini bir kez daha ilettiklerini vurguladı.

Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosluğunun Marsilya'da yerel makamlar nezdinde, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nin de Fransa İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları nezdinde ulusal düzeyde sürecin takipçisi olduğu vurgulandı.

FRANSA'DA 'TÜRK IRKÇILIĞI'

PKK yandaşlarının Fransa'da Türk kurum, şirket ve vatandaşlarına zarar vermeye yönelik teşebbüslerinin belli dönemlerde yoğunlaşarak devam ettiğini kaydeden Onaner, bu durumun geçmişten bu yana Fransa'da ve diğer Batı Avrupa ülkelerinde karşılaştıkları bir sorun olduğunu ifade etti.

Onaner, bu hususta 12 Mayıs gecesi Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğuna karşı terör örgütü PKK sempatizanları tarafından düzenlenen saldırıyı hatırlattı.

Fransa'nın, diğer taraftan PKK ile mücadelede en kapsamlı önlemleri alan Avrupa ülkelerinden birisi olduğunu belirten Onaner, ancak bu önlemlerin yeterli olmadığını söyledi.

AVRUPA'DA EŞ ZAMANLI GÖSTERİLER

Terör örgütü PKK yandaşları, İngiltere, Almanya, İsviçre ve Yunanistan'da da eş zamanlı gösteriler düzenledi.

"Uzun Yürüyüş" adı verilen gösterilerde, PKK yandaşlarının, terör elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri ve yasaklı örgüt paçavraları taşıdıkları görüldü.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da polis, PKK yandaşlarının Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğine yürümesini engellerken, İngiltere'nin başkenti Londra'nın dış mahallerindeki yürüyüşe yaklaşık 50 PKK yandaşı katıldı.

Londra'da PKK'nın sözde gençlik hareketlerince organize edilen yürüyüşte terör örgütüyle bağlantılı sözde dernek ve grupları simgeleyen bez parçaları taşındı.

Terör elebaşı Öcalan'ın posterlerinin açıldığı yürüyüşün aralıklarla 3 gün süreceği öğrenildi.

İsviçre'de Solotrhurn kantonunda, Almanya'nın çeşitli kentlerinde de benzer gösteriler düzenlendi.

İngiltere'de Yargıtay, 2018 yılında Londra'da düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto gösterileri sırasında PKK'yı simgeleyen bayraklar taşıyan kişilere verilen cezaları onamıştı.

26 Ocak'taki kararda 2000 tarihli Terörle Mücadele Yasası'nın 13. maddesi uyarınca bir kişinin halka açık yerde, bir eşyayı bu kişinin yasaklanmış bir örgütün üyesi veya destekçisi olduğu yönünde makul şüphe oluşturacak şekilde taşımasının suç olduğu belirtilmişti. Ayrıca terör örgütü simgelerini taşımanın, ifade özgürlüğüyle bağdaşmadığı vurgulanmıştı.

Bu karardan yaklaşık 3 ay sonra PKK yandaşlarının Londra'da düzenlediği ve terör örgütünü simgeleyen bez parçalarının bulunduğu 2 ayrı gösteriye polis müdahale etmişti.

Fransa'da PKK'yı destekledi, MİT'e enselendi Fransa'da PKK'ya maddi destek veren kişi, Kocaeli'ne gelince MİT tarafından yakalandı.

Fransa'da PKK sempatizanları Türk Kültür Merkezi'ne saldırdı Terör örgütü PKK sempatizanları, Fransa'nın güneyindeki Marignagne semtinde Türk Kültür Merkezi'ne saldırdı.

Paris Büyükelçiliğinden Fransa'da PKK/PYD şiddeti uyarısı Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği, terör örgütü PKK/PYD yandaşlarının Fransa'da düzenlediği gösterilerin son dönemde şiddet boyutu kazandığını belirterek ülkede yaşayan Türk vatandaşlarına yapılan saldırıları lanetledi.