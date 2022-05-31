Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu | ANKARA

AK Parti Konya Milletvekili ve TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız da bu konuda bir rapor hazırlayarak AKPM’nin gündemine getirdi. AKPM’nin Haziran oturumunda görüşülecek olan raporda, Schengen bölgesine dâhil olan Avrupa Konseyi üyesi devletlerin, sınır giriş-çıkışlarına izin verme ve bu süreçleri yürütme aşamalarında şartları belirleme ve uygulama noktasında geniş bir serbestliğe sahip olduğu bilgisi yer alıyor.

Bu doğrultuda Schengen bölgesindeki devletlerin fertlerin kendi topraklarına erişiminin reddettiğine dikkat çekilerek, AKPM’nin Schengen bölgesindeki devletleri üçüncü ülke vatandaşları için geçerli olan asgari bir ortak standart ilkelerini benimsemeye çağırması öneriliyor. Böylece, Schengen sisteminin etkinliğinin artırılarak söz konusu uygulamaların yorumlanması süreçlerinde standardizasyonun sağlanması hedefleniyor.

Raporda bir insan hakkı olarak seyahat etme hakkı vurgusu yapılmakta, bu sebeple Schengen sisteminin farklı saiklerle hiçbir şekilde kötüye kullanılmaması gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca, bir devletin topraklarına girişin reddedilmesi için yeterince açık ve evrensel bir tanım üzerinde çalışılması için de çağrı yapılıyor.

Hırvatistan'a Schengen yolu açıldı Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Hırvatistan'ın Schengen bölgesine katılmasına onay verdi.

