Türkiye Gazetesi

Irak basınında yayımlanan haberlere göre ABD askerlerinin bulunduğu üsse iki füze atıldı. Iraklı iki güvenlik yetkilisi, üsse en az beş füzenin isabet ettiğini bildirdi.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Olayda can kaybı yaşanmadı. Ancak üste hasar meydana geldi. Saldırıyı kimin düzenlediği henüz bilinmiyor. ABD tarafından veya Irak resmi makamlarından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

BIDEN YÖNETİMİ IRAK MİLİS GRUPLARININ HEDEFİ OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

ABD yönetimi daha önce, Bağdat'taki Amerikan Büyükelçiliği de dahil, Irak'taki Amerikan temsilciliklerinin İran destekli milis grupların hedefinde olduğunu belirtmişti.

Mart ayında da İran, Erbil'e füze saldırısı düzenlemiş; saldırıda İsrail'in stratejik merkezlerini hedef aldığını duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları saldırıyı üstlendi: Erbil'i biz vurduk İran Devrim Muhafızları, Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil şehrinde bulunan ABD Başkonsolosluğu binasını hedef alan füze saldırısını üstlendi.

Erbil'de ABD Konsolosluğu yakınına roketli saldırı Irak'ın Erbil kenti Valisi Hoşnav, ABD Konsolosluğu binası yakınlarına çok sayıda roket düştüğünü açıkladı.