Türkiye Gazetesi

Fransız yetkililer, 'e-spor' ve 'streaming' gibi oyun sektöründe küresel olarak ortak kullanılan İngilizce jargonu Fransızca karşılıkları ile değiştirileceğini açıkladı. Fransa, yüzyıllardır devam eden dil saflığını koruma mücadelesini bir kez daha gözler önüne serdi.

Düzenleme sonrası pek çok kelime ve terim Fransızca karşılıkları ile değiştirildi ve İngilizcelerinin kullanılması yasaklandı. Örneğin, 'pro-gamer' yerine artık 'joueur professionalnel', 'streamer' yerine ise 'joueur-animateur en direct' kullanılacak. 'Cloud gaming (bulut oyunu)' 'jeu video en nuage'; 'eSports' ise ' jeu video de competition' karşılığını aldı.

Bu düzenleme, resmi gazetede yayımlandı ve artık resmi kurumlardaki çalışanlar için Fransızca karşılıklarının kullanılması zorunlu oldu.

Sürece dahil olan Fransa Kültür Bakanlığı AFP'ye yaptığı açıklamada düzenlemenin nedenini açıkladı. Video oyun sektörünün, oyun oynamayanlar için 'anlamanın önünde bir engel' olarak hareket eden anglisizmlerle (İngilizceden alınan kelimelerle) dolu olduğunu söyledi. Fransa'nın asırlık dil kurumu Académie Française, Şubat ayında dil saflığının bozulması konusunda bir uyarı yaparak, aslında 'kaçınılmaz olarak görülmemesi gerektiğini' bildirdi.

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