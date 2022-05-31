Türkiye Gazetesi

Rusya, Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişimi sonrası birçok yaptırıma maruz kalmış, bunların başında ise enerjiye yönelik yaptırımlar yer almıştı. Rusya'dan petrol ve doğalgaz alımını sonlandırmayı görüşen Avrupa Birliği ülkeleri bu konuda uzlaşmaya varamadı ancak Rusya, ödemeyi ruble ile yapmayan ülkelere gaz akışını sonlandırma kararı aldı.

6 MİLYON HANEDE KESİNTİ TEHLİKESİ

Ruble ile ödeme yapmayan Hollanda'ya gaz akışını durdurduğunu açıklayan Rusya'nın Danimarka için de aynı adımı atabileceği konuşuluyor. İngiltere merkezli The Times gazetesi, Rusya'nın Avrupa'ya gaz arzının durması halinde bu kış altı milyon kadar İngiliz hanesinin elektrik kesintisine maruz kalabileceğini yazdı.

The Times, İngiltere'de yayımlanan bir rapora atıfta bulunduğu haberde Avrupa'yı bekleyen olasi bir enerji krizinde, ülkeyi bekleyen kesintileri yazdı. AB'nin artan talebi nedeniyle Norveç'ten doğalgaz ithalatının önümüzdeki kış yarıya düşebileceğinin belirtildiği haberde, İngiltere'nin toplam tedarikinin yaklaşık yarısını İskandinav ülkesinden satın aldığı belirtildi.

YAKIT TEDARİKİNDE KÜRESEL REKABET

Birleşik Devletler ve Katar gibi büyük üreticilerden gelen sıvılaştırılmış doğalgaz sevkiyatlarının da bu kış yarıya düşebileceği konusunda uyaran Birleşik Krallık hükümeti, yakıt tedariki için şiddetli küresel rekabete işaret etti.

Bu arada, iki ülke kendi taleplerini karşılamakta zorlandıkça, Hollanda ve Belçika'dan gelen enterkonnektörler de kışın kesilebilir.

ELEKTRİK ARZINI ARTIRMA ÇALIŞMALARI

Rus petrolünün ithalatını yıl sonuna kadar sona erdirme sözü veren İngiltere, şimdi kömür ve eskiyen nükleer santrallerinin ömrünü uzatarak elektrik arzını artırmaya çalışıyor. Bununla birlikte 'Somerset nükleer santrali Hinkley Point B'nin ömrü, 50 yıllık tesisin bu yaz hizmet dışı bırakılması planlarına rağmen 18 ay uzatılabilir.

Rapora göre, ağır sanayi tesislerine gaz kullanmayı bırakmaları söylenebilirken, İngiltere'deki gazla çalışan elektrik santralleri sınırlı kaynakları korumak için kapatılabilir.

Bunun, hafta içi sabahları ve akşamları yoğun saatlerde İngiliz haneleri elektrik kesintilerine maruz kalmasıyla sonuçlanabileceği bildiriliyor. Raporda, Rusya'nın AB'ye doğalgaz arzını tamamen kesmesi halinde, kesintilerin Aralık ayında başlayarak üç ay sürebileceği ve hem hafta içi hem de hafta sonu olabileceği belirtildi.

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