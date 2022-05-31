Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları sürerken Kremlin’de siyasi krizler devam ediyor. İlk olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sürdürülebilir Kalkınma Özel Temsilcisi Anatoly Chubais'in 23 Mart’ta istifa etti. Bu istifa haberinden kısa bir süre sonra yeni bir istifa haberi daha geldi. Kremlin Danışmanı Valentin Valentin Yumashev de istifa etti. Putin’i iktidara taşıyan Rus lider Boris Yeltsin’in damadı olan Yumashev, Yeltesin Vakfı'nın yönetim kurulu üyesiydi. Yeltesin Vakfı'nın Genel Müdür Yardımcısı Lyudmila, Yumashev’in istifasını doğruladı. Lyudmila “Bu onun isteğiydi. Bu nedenle istifa ettiğini biliyorum” dedi.

PUTİN’İN İKTİDARA GETİREN YUMASHEV İSTİFA ETTİ

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra kurulan Rusya Federasyonu'nun ilk devlet başkanı Boris Yeltsin'in danışmanı olarak görev alan Yumashev aynı zamanda Yeltsin'in damadıydı. Yeltsin'den sonra Putin'in başkanlık koltuğunu devralmasında önemli rol oynayan Yumashev, 1998 yılından sonra aralıksız olarak başkan danışmanı olarak görevde bulundu.

Putin'den Erdoğan'a: Tahıl koridoru kuralım... Sürpriz teklif Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesine dair yaptığı açıklamada, gıda krizine ilişkin konuşulduğu duyurdu. Görüşmede, Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tahıl koridoru kurulması konusunda teklif sunduğu açıklandı.