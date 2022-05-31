Türkiye Gazetesi

Rusya'nin başkenti Moskova'da havalimanında bekleyen bir Azerbaycanlı adeta hayatının şokunu yaşadı. Rus polisler tarafından gözaltına alınan Azerbaycan vatandaşı, gerçeği daha sonra öğrendi.

YOLCUSUNU BEKLERKEN GÖZALTINA ALINDI

Rus gazeteci Yuri Shebelnikov'un aktardığı habere göre, havaalanında yolcusunu bekleyen 'Zamir' adlı Azerbaycan vatandaşı, kağıda "Ben Zamir" yazarak yolcusunu beklemeye başladı. Yolcusunu beklediği sırada Rus polisi tarafından apar topar gözaltına alınan Azerbaycan vatandaşı, neye uğradığını şaşırdı. Gerçek ise kısa süre sonra ortaya çıktı.

"BEN BARIŞTAN YANAYIM" OLARAK ALGILANDI

Azerbaycanlının, yolcunun kendisini kısa sürede görebilmesi için kağıda yazdığı "Ben Zamir" nedeniyle gözaltına alındığı, bu sözün Rusça'da "Ben barıştan yanayım" olarak algılandığı kaydedildi.

Azerbaycan vatandaşı, gerçeğin ortaya çıkmasının ardından serbest bırakıldı.

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