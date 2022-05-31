Türkiye Gazetesi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ABD ziyaretindeki görüşmelerinin yankıları sürerken, Yunanistan bu seferde Türkiye’yi AB’ye şikayet etti. Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, Brüksel'de iki günlük zirve kapsamında bir araya geldi. Zirvenin gündemini ise, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Moskova'ya yaptırımlar ve gıda güvenliği oluşturuyor.

YİNE TÜRKİYE’Yİ HEDEF ALDI

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, zirve öncesi yaptığı açıklamada, bir kez daha Türkiye'yi hedef alan açıklamalar yaptı. Miçotakis, "Avrupa Konseyi'ni, Türkiye'nin son dönemdeki yoğun provokasyonu ve Doğu Akdeniz'in istikrarı üzerindeki etkisi hakkında bilgilendireceğim." dedi.

Yunanistan Başbakanı, zorluklarla "güvenle ve kararlılıkla yüzleştikleri" şeklinde ifadeler kullandı.

’CAYDIRICILIĞA DAHA FAZLA YATIRIM YAPTIK’

Yunanistan'ın uluslararası hukuka sahip bir ülke olduğunu savunan Miçotakis, "Güçlü müttefiklerimiz var. Kimsenin egemenliğimize ve egemenlik haklarımıza meydan okumasına izin vermemek için caydırıcılığa daha fazla yatırım yaptık." diye konuştu.

Yunanistan'daki askeri yatırımlarını artıran ABD, söz konusu ülkedeki parlamentoda onaylanan ABD ile Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması sayesinde 3'ü yeni olmak üzere 4 üsten faydalanabilecek.

ABD’YE F-16 LOBİSİ

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ABD ziyaretleri kapsamında ABD Kongresi’ne hitap etti. Provokasyon dolu konuşmasında Kıbrıs’taki Türk varlığını hiçe sayan sözler eden Miçotakis, Türkiye’nin Yunan hava sahasını ihlal ettiğini iddia ederek ABD’nin silah satışında bu durumu göz ardı etmemesi gerektiğini söyledi. Miçotakis’in skandal dolu konuşması ABD kongre üyeleri tarafından ayakta alkışlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Benim için Miçotakis diye birisi yok' sözüne Yunanistan Hükümet Sözcüsü konuştu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Artık benim için Miçotakis diye birisi yok" sözlerine Yunanistan Hükümet Sözcüsü konuştu. Yunanistan ‘Türkiye'nin lideriyle karşılıklı bir tartışmaya girmeyeceğiz.’ dedi.

Yunanistan liderine sert tepki: Benim için Miçotakis diye biri yok Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ABD Senatosu'nda yaptığı "Türkiye'ye F-16" verilmesin çağrısına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert cevap geldi. Erdoğan, "Bundan sonra benim için Miçotakis diye birisi yok." diyerek, ABD'nin Yunanistan'ın lafına göre hareket etmeyeceğini söyledi.

Erdoğan'dan Miçotakis'e tepki: ‘3’üncü kişileri bu işe sokmayalım’ demişti! Geçtiğimiz gün yapılan MYK toplantısında gündemdeki konulardan biri de Miçotakis'in, ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis'e, "‘3’üncü kişileri bu işin içine sokmayalım’ dedi gitti, ABD ile bu konuyu konuştu' diyerek tepki gösterdi.