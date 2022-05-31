Türkiye Gazetesi

Kanada hükümeti, bireysel silahlanmaya karşı sıkı önlemler almak için önemli bir adım atıyor. ABD'nin Texas eyaletindeki bir ilkokulda düzenlenen silahlı saldırıdan günler sonra gelen açıklamaya göre Başbakan Justin Trudeau, tabanca alıp satmayı tamamen yasaklayacak bir yasa hazırladıklarını açıkladı.

BBC Türkçe'nin haberine göre yasa, mevcut tabanca ruhsatlarının birden bire iptal edilmesini öngörmese de, satın almayı yasa dışı hale getirecek.

ALMAK, SATMAK VE DEVRETMEK YASAKLANACAK

Pazartesi günü Kanada Parlamentosu'na sunulan teklife göre, ülkenin herhangi bir yerinde tabanca almak, satmak ve tabancayı devretmek yasaklanacak.

Trudeau, "Spor amaçlı ya da avcılık faaliyeti dışında, Kanada'daki bir kişinin günlük yaşamında silah sahibi olması için hiçbir neden yok" ifadelerini kullandı. Kanada Başbakanı, silahlı şiddetin yaygınlaşmasına karşı adım atma görevinin kendilerinde olduğunu da ekledi.

Gündeme gelen yasa teklifi, hükümetin bireysel silahlanmaya karşı şimdiye kadar attığı en sert adım olarak değerlendiriliyor.

ŞARJÖRLER TEK SEFERDE EN ÇOK BEŞ MERMİ ALACAK

Yasa, tüfek şarjörlerinin de tek seferde en çok beş mermi alacak şekilde yeniden yapılandırılmasını içeriyor. Ev içi şiddet kaydı bulunanların silah ruhsatları da yasayla birlikte ellerinden alınacak.

KANADA TARİHİN EN KANLI SİLAHLI SALDIRISI

Son olarak Nisan 2020'de Kanada tarihinin en kanlı silahlı baskınında Nova Scotia'da polis kostümü giyen bir saldırgan 22 kişiyi vurarak öldürmüştü. Olaydan sonraki birkaç gün içerisinde Başbakan Trudeau 1500 çeşit askeri tip silah ve tüfeğin derhal yasaklanması talimatını vermişti.

ABD'DE 2020'DE 45 BİN KİŞİ ÖLDÜ