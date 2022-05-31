Türkiye Gazetesi

Türk savunma sanayisinin gözbebeği olan ve ihraç edildiği ülkelerle gündem olmaya devam eden Bayraktar TB2, Ukrayna savaşındaki üstün başarısı ile birlikte ordusunu güçlendirmek isteyen ülkelerin hedefi oldu. Uzun zamandır Bayraktar TB2'lerle adı anılan Litvanya'dan konuya dair açıklama geldi. Litvanya Savunma Bakanı Anusauskas, Türkiye'den Bayraktar TB2'ler de dahil olmak üzere; askeri muharebe İHA'ları almak istediklerini açıkladı.

BAYRAKTAR TB2 SEÇENEKLER ARASINDA

Geçtiğimiz günlerde Rus işgali altındaki Ukrayna'ya Bayraktar TB2 alımı için kampanya başlatan Litvanya, şimdi de kendi ordusunu güçlendirmek için Türkiye'nin kapısını çalmaya karar verdi. Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas yaptığı açıklamada, silahlı insansız hava aracı almak istediklerini ve bu seçeneklerden birinin ise Bayraktar TB2 olduğunu söyledi.

Rusya'nın Ukrayna işgalinden dersler çıkardıklarını belirten Litvanyalı bakan, silahlı kuvvetlerin tüm bu planları hakkında daha fazla bilgi vermeyeceğini kaydetti.

BAĞIŞLANACAK BAYRAKTAR İÇİN TÜRKİYE'YLE GÖRÜŞECEKLER

Litvanya televizyonu Laisves TV öncülüğünde başlatılan ve Litvanya Savunma Bakanlığı tarafından da desteklenen Bayraktar kampanyasına sanatçılar, sosyal medya fenomenleri ve iş adamları gibi birçok çevre destek vermişti. SİHA alımı için gerekli olan 5 milyon dolar, Litvanyalılar tarafından birkaç gün içinde toplandı. Bu kapsamda Litvanya Savunma Bakan Yardımcısı Vilius Semeska, bugün Türkiye'ye gelerek görüşmelere başladı.

Anlaşma sağlanırsa, Litvanya Bayraktar TB2'yi Kiev'e teslim edecek. (Haber7)