Türkiye Gazetesi

ABD’nin Güney Carolina eyaletinde 28 Mart 2000’de doğan Toy Fox Terrier cinsi köpek, “Dünyanın en yaşlı köpeği” olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

İNSAN YAŞIYLA KIYASLANDIĞINDA 154 YAŞINDA

Çakıl taşı anlamına gelen Pebbles isimli 22 yaşındaki köpek, 1 kilo 800 gram ağırlığında ve sağlık sorunu bulunmuyor.

İnsan yaşıyla 154 yaşına basan Pebbles’in sahipleri Bobby ve Julie Gregory, medyaya yansıyan “Dünyanın en yaşlı köpeği Keith” haberlerinden sonra Pebbles’ın daha yaşlı olduğunu fark ederek Guinness Rekorlar Kitabı’na başvuru yaptı.

COUNTRY MÜZİK DİNLİYOR

Sahipleri, uyandıktan sonra ara sıra huysuzluk yapan Pebbles’ı sevgi dolu bir köpek olarak tanımlıyor. Sarılmaktan çok hoşlanan Pebbles, uyurken country müzik dinlemeyi ve arka bahçelerinde bulunan palmiye ağacının altında oyun oynamayı da çok seviyor.

Köpeği ile ilgili konuşan Julie, “Onlara ailenizmiş gibi davranın çünkü öyleler. Onlara mümkün olduğunca mutlu ve pozitif bir çevre, temiz yiyecekler ve uygun sağlık hizmeti verin” dedi.

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