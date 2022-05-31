Türkiye Gazetesi

Rus enerji şirketi Gazprom, Hollanda’nın ardından ruble ile ödeme yapmayı reddeden Danimarka'ya da doğal gaz akışının yarından itibaren kesileceğini duyurdu.

RUBLE İLE ÖDEME YAPMAYI REDDETMİŞLERDİ

Rusya, bir Avrupa ülkesine daha doğal gaz tedarikini durduruyor. Rus enerji şirketi Gazprom, Hollanda’nın ardından ruble ile ödeme yapmayı reddeden Danimarka'ya da doğal gaz akışının yarından itibaren kesileceğini duyurdu. Gazprom tarafından yapılan yazılı açıklamada, Danimarka'nın yarı özel enerji şirketi Ostred'in, Rusya'ya doğal gaz ödemesini yapmadığı ifade edilerek, "31 Mayıs işgünü sonu itibariyle, Gazprom Export, nisan ayı itibariyle Ostred'den gaz tedariki için ödeme alamamıştır. Bu bağlam Gazprom tarafından Ostred'e gaz sevkiyatı 1 Haziran 2022 tarihi itibariyle Devlet Başkanı Kararnamesi doğrultusunda ödeme yapılana kadar durdurulmuştur" denildi.

Gazprom, bugüne kadar Polonya, Bulgaristan, Finlandiya ve Hollanda'ya ruble ile ödeme yapmadıkları gerekçesiyle doğal gaz akışını durdurmuştu.

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İngiltere'de 'Rus gazı' korkusu: Bu kış 6 milyon hane elektriksiz kalabilir Rusya'nın Avrupa ülkelerine olan gaz arzını durdurması ile birlikte İngiltere'de yaklaşık olarak altı milyon hanenin elektrik kesintilerine maruz kalabileceği belirtilirken, Rus petrolünün ithalatını yıl sonuna kadar sona erdirme sözü veren ülkede elektrik arzını artırmaya yönelik adımlar atıyor.

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