Türkiye Gazetesi

Ukrayna savaşı sonrası Rusya'ya yönelik ağır yaptırımlar uygulandı. Bu yaptırımlardan Rus oligark Roman Abramoviç de nasibini aldı. İngiliz futbol takımı Chelsea'nin eski patronu Abramoviç'ten karşı hamle geldi. Rus milyarder, Avrupa Birliği'nin (AB) martta uygulamaya koyduğu yaptırımlara karşı hukuki süreç başlattı. Abramoviç, AB Konseyi kararına karşı Lüksemburg'da bulunan AB Genel Mahkemesinde dava açtı.

PUTİN İLE ARASI İYİ

AB, 15 Mart'ta Rus milyarder Abramoviç'e yaptırım uygulamaya başlamış, mal varlıklarını dondurmuş ve seyahat yasağı getirmişti. AB Konseyi'nin yaptırım kararında, Abramoviç'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile uzun ve yakın bağları bulunan bir oligark olduğu, çok iyi ilişkiler sürdürdüğü belirtilmişti.

RUSYA'DAKİ EN BÜYÜK VERGİ MÜKELLEFLERİNDEN

Rus liderle olan bağlantının Abramoviç'in servetini korumasına yardımcı olduğu iddia edilen kararda, ana hissedarı olduğu Evraz şirketinin ülkedeki en büyük vergi mükelleflerinden olduğu ve Rus karar vericilerden fayda sağladığı ifade edilmişti.

CHELSEA'YI SATMAK ZORUNDA KALDI

Rusya, İsrail ve Portekiz vatandaşlığı bulunan Abramoviç, İngiliz hükümetinin yaptırım kararının ardından sahibi olduğu Chelsea takımını satmak zorunda kalmıştı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin 2,5 milyar sterlin karşılığında Todd Boehly öncülüğündeki konsorsiyum tarafından satın alınması konusunda nihai anlaşmaya varılmıştı.

Meğer Göztepe değilmiş! Abramovich'in hedefindeki takım İspanya'dan Yaptırımlar nedeniyle Chelsea'yi satışa çıkaran ve kendisine yeni kulüp arayan Roman Abramovich'in adı sık sık Göztepe ile anılıyordu. İngiliz basını, Rus milyarderin Türkiye yerine İspanya'yı tercih ettiğini iddia etti.

Ukrayna'dan 'Abramoviç' müzakere’ övgüsü: Etkili bir arabulucu Ukrayna'nın müzakere heyetinde yer alan Mihaylo Podolyak, Rusya'nın askerlerini 23 Şubat'taki pozisyonuna çekmesi halinde, barışa dair şartları referanduma götüreceklerini söyleyerek, söz konusu süreçte Rus iş adamı Roman Abramoviç'in etkili bir arabulucu olduğunu belirtti.

Zehirlendiği iddia edilmişti! Rus milyarder Abramovic de Dolmabahçe'de Rusya-Ukrayna arasında İstanbul’da gerçekleşen müzakerelerde Rus oligark Roman Abramoviç'in de yer aldı.