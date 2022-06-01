Türkiye Gazetesi

Bild, Hollywood filmlerine benzer dolandırıcılık hikâyesi ile Emre’yi manşetine taşırken, Freiburg’da yaşayan gencin, koronavirüs testleriyle müşterilerini 5,7 milyon avro dolandırdığı aktarıldı. 492 bin korona testi için 5,7 milyon avro (yaklaşık 100 milyon TL) toplayan Emre’nin müşterilerden parayı aldıktan sonra testleri göndermediği belirtildi. Emre’nin “İlk olarak Almanya’nın Yasal Sağlık Sigortası Hekimleri Derneğine kaydoldum. Bu, birkaç dakikamı aldı. Burada sadece testleri yaptığımı onaylamam gerekiyordu. Ben de binlerce kişinin testini onayladım ve devlete gönderilmesini sağladım” şeklinde ifade verdiği ortaya çıktı. Haberde 800 avro maaşı olan Emre’nin, hesabına geçen para sonrası banka çalışanlarının polise ihbar etmesiyle yakalandığı bildirildi.

Tamirhane sesi çıkartarak 86 kişiyi dolandırdılar, yakayı ele verdiler Kayseri'de, sosyal medya üzerinden ikinci el oto yedek parçası satın almak isteyen toplamda 39 ilden 86 kişiyi dolandıran 3 kişi ekiplerin operasyonuyla gözaltına alındı. Dolandırıcıların, telefonla sipariş alırken arkadan tamirhane sesleri çıkardıkları öğrenildi.

“Hollywood” filmi Adana’da gerçek oldu! Milyonlarca lira dolandırdılar Adana polisi, kendisini Ankara’da bir kamu kurumun basın danışmanı, savcı, avukat, doktor ve ekonomist olarak tanıtarak vatandaşları 3 milyon lira dolandırdığı iddia edilen 4 kişi gözaltına aldı. Şüphelilerin uyguladığı dolandırıcılık yöntemi Hollywood yapımı 'Sıkıysa Yakala' filmini akıllara getirdi.