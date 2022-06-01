Türkiye Gazetesi

Ukrayna’nın yardım çağrıları karşılık buluyor. ABD Başkanı Joe Biden, New York Times gazetesi için "Amerika'nın Ukrayna'da Yapacakları ve Yapmayacakları" başlıklı bir makale kaleme aldı.Ukrayna, birçok AB ülkesinden gelen yardımların yanında ABD’den de yardımlar ve ek yardım paketleri ile askeri gücünü güçlendirmişti. Rusya-Ukrayna savaşının 4. ayına girdiğine işaret eden Biden, "Ukrayna halkı, fedakarlıkları, metanetleri ve cephedeki başarılarıyla Rusya'yı şaşırttı ve tüm dünyaya ilham oldu." ifadesini kullandı. ABD yönetimi, Ukrayna'nın Rusya topraklarını hedef alabilecek uzun menzilli silah taleplerini reddederken gelişmiş füze sistemlerinin gönderilmeye devam edileceğini duyurdu.

GELİŞMİŞ FÜZE SİSTEMLERİ KARARI

Biden, ABD'nin Ukrayna'ya verdiği silahlar ile bu ülkenin elini müzakere masasında güçlendirmeyi amaçladığına dikkati çekerek, "Bu nedenle de Ukrayna'ya cephedeki hedefleri daha doğru bir şekilde vurmalarını sağlayacak gelişmiş füze sistemleri ve mühimmat vermeye karar verdim." ifadesini kullandı.

Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılması konusunda da diğer ülkeler ile birlikte çalışmayı sürdüreceklerini vurgulayan Biden, ABD'nin Ukrayna'ya Javelin tanksavar füzeler, Stinger uçaksavar füzeler, radar sistemleri, İHA'lar ve Mi-17 helikopterler gibi gelişmiş silahları göndermeye devam edeceğini kaydetti.

BIDEN İSVEÇ VE FİNLANDİYA’NIN NATO ÜYELİĞİNE İLİŞKİN DÜŞÜNCELERİNİ DE AÇIKLADI

Biden, ABD'nin bir taraftan gıda krizinin kötüye gitmesini engellemek için ortakları ile çalışacağını, diğer taraftan da Avrupa'nın fosil yakıtlar konusunda Rusya'ya bağımlılığını azaltmaya gayret edeceğini aktardı.

NATO'nun doğu kanadının güçlendirilmesini de sürdüreceklerini belirten Biden, "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma başvurusunu da memnuniyetle karşılıyorum. Bu adım, tüm ABD ve trans Atlantik güvenliği daha da artıracaktır." görüşünü paylaştı.

‘BU SAVAŞIN İÇİNDE YER ALMAYACAĞIZ’

Biden makalesinde şu ifadelere yer verdi:

"NATO ve Rusya arasında bir savaşın peşinde değiliz. Sayın Putin ile ne kadar anlaşamasak ve eylemlerini zorbalık olarak görsek de, ABD onu devirmeye çalışmayacak. ABD ya da müttefiklerine karşı bir saldırı olmadığı müddetçe Amerikan askerlerini Ukrayna'ya göndererek ya da Rus güçlere saldırarak bu çatışmada (Rusya-Ukrayna savaşı) yer almayacağız. Ukrayna'nın sınırları dışına saldırmasını desteklemiyoruz ve buna yardım etmiyoruz. Sadece Rusya'ya acı çektirmek için bu savaşın uzamasını istemiyoruz."

SÜRECİNİN DEVAM ETMEMESİNDEN RUSYA’YI SORUMLU TUTTU

Tüm süreçte ilkesinin "Ukrayna'sız Ukrayna hakkında hiçbir şey" olduğunu belirten Biden, hiçbir şekilde Ukrayna'yı topraklarından imtiyaz vermeye zorlamayacağını belirtti.

Biden, Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerin de "Rusya'nın demokrasiye sırtını dönmesi " nedeniyle devam edemediğini belirterek, ABD'nin Ukrayna'yı müzakerelerde desteklemeye devam edeceğini bildirdi.

Ukrayna'da doğum hastanelerinin, kültür merkezlerinin vurulmasının ve milyonlarca kişinin yerinden edilmesinin "ahlaki bir konu" olduğunu belirten Biden, Polonya'da kadın ve çocuklarla görüştüğünü anımsattı.

Biden, ihtiyaç duyduğu zamanda Ukrayna'nın yanında durmanın yapılacak doğru şey olduğunu belirterek, "Rusya yaptıkları için ağır bir bedel ödemezse, diğer saldırganlara da diğer ülkelerin topraklarını ele geçirebilecekleri mesajı verir. Bu da diğer var olma mücadelesi veren demokrasileri riske atar." uyarısında bulundu.

"Şu anda Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silah kullanma niyeti olduğuna ilişkin herhangi bir ibare görmüyoruz"

Dünyada birçok insanın nükleer silah kullanımı konusunda tedirgin olduğuna işaret eden Biden, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silah kullanma niyeti olduğuna ilişkin herhangi bir ibare görmüyoruz ancak Rusya'nın bu konudaki söylemleri tehlikeli ve sorumsuzcadır. Açık söyleyeyim, bu çatışmada ya da dünyanın başka bir yerinde herhangi bir boyutta nükleer silahların kullanımı kesinlikle kabul edilemezdir ve bunun sonuçları çok ağır olur."

Biden, ABD halkının Ukrayna halkının yanında durmaya devam edeceğini belirterek, Putin'in bu derece bir birlik beklemediğini ve yanıldığını kaydetti.

Biden iddiaları yalanladı: Ukrayna'ya uzun menzilli füze göndermeyeceğiz ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya, "Rusya'ya ulaşacak kadar uzun menzilli füzeler gönderileceği" iddialarını yalanladı.

Biden'dan İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine destek: Putin tüm Avrupa'yı NATO'laştırdı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tüm Avrupa'yı Finlandiya gibi tarafsız yapmak isterken, hepsini "NATO'laştırdığını" söyleyen ABD Başkanı Joe Biden, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini destekledikleri mesajını verdi.