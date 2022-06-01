Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi 4. aya doğru ilerliyor. Savaşın başladığı 24 Şubat tarihinden beri, Ukrayna’nın yoğun direnişi ile karşı karşıya kalan Rus ordusu yavaş ilerleme kaydediyor. Rusya bunun için ‘terminatör tanklarını’ bile devreye soktu.

Rus sunucu Olga Skabeyeva Russia-1 kanalındaki 60 minutes programında '3. Dünya Savaşı başladı' ifadelerini kullandı.

Savaşın gidişatı tüm dünyayı endişelendiriyor. Batılı devletlerin Rusya’ya karşı uyguladığı yaptırımlar ve Rusya’nın buna karşı gaz tehditi iplerin iyice gerilmesine neden oluyor. Rus devlet televizyonu çok konuşulacak bir yayın ile Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirdi.

Rus sunucu Olga Skabeyeva Russia-1 kanalındaki 60 minutes programında dikkat çeken açıklama yaptı. Batı’nın Ukrayna’ya silah sağlamasının küresel bir çatışma anlamına geldiğini iddia eden Skabeyeva, 'Belki de Ukrayna'daki Özel Askeri Operasyon'un bittiğini kabul etmenin vakti geldi. Zira gerçek savaş, 3. Dünya Savaşı başladı.' ifadelerini kullandı.

'Donetsk Amerikan M777 obüsleriyle vuruldu' diyen Skabeyeva, sözlerine şöyle devam etti;

'Sadece Ukrayna'yı değil, bir bütün olarak NATO'yu silahsızlandırmaya zorlanıyoruz.'

Skabeyeva İngiliz basını tarafından 'Putin'in kuklası' olarak adlandırılıyor ve bu açıklamayı Kremlin'in onayı olmadan yapamayacağı biliniyor.

‘HARİTADAN SİLİNİR’

Daha önce canlı yayında çok konuşulacak ifadeler konuşulmuştu. Moskova'nın nükleer saldırı haritasını yayınlayan Rus gazeteciler böyle bir durumda Londra, Paris ve Berlin'in 202 saniye içerisinde haritan silineceğini açıklamıştı.

Rus gazeteciler böyle bir saldırının gerçekleşmesi durumunda hedef alınan kentlerde hayatta kalan kimsenin olmayacağına da vurgu yapmıştı.

Rusya devlet televizyonunda skandal! Hedefleri tek tek açıkladılar: İşte nükleer saldırının haritası Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta iki ay geride kalırken, Rus televizyonlarından skandal bir paylaşım yapıldı. Rossiya 1’de yayınlanan harita dünyayı ayağa kaldırdı. Rus uzmanlar ve Moskova yanlısı analistler, harita üzerinde Avrupa’da nükleer füze gönderilebilecek şehirleri harita üzerinde gösterdiler. Füzelerle ilgili açıklamalarda bulunan analistler, füzelerin Berlin'e 106 saniyede, Paris'e 200 saniyede ve Londra'ya 202 saniyede ulaşabileceğini belirtti.

Avrupa Birliği'de hava sahasını kapatmaya hayır dedi: 3. Dünya Savaşı istemiyoruz Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, Ukrayna'nın uçuşa yasaklı bölge ilan edilmesi talebinin gerçekleştirilemez olduğunu söyledi.

ABD Ukrayna'ya uçak gönderecek mi? Biden'dan 3. Dünya Savaşı yorumu Biden, Ukrayna'ya Rusya savaşı sürecinden gerekli destek ve yardımları yapacaklarını söyleyerek, ABD'lilerin kullandığı uçakları göndermenin ise 3. Dünya Savaşı olacağını belirterek doğru olamdığını savundu.