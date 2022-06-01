Türkiye Gazetesi

ABD’de Today isimli televizyon programına katılan model ve diyetisyen Maye Musk (74), evliliği ve oğluyla ilgili bilinmeyenleri anlattı.

Elon’un babası Errol ile çok zor bir ilişki yaşadığını, onun sürekli kendisine bağırdığını ifade eden Maye, 1980’de, daha oğlu 8 yaşındayken onunla ayrıldığını açıkladı.

DAHİ VE UTANGAÇ

Oğlunun özel biri olduğunu başından beri bildiğini belirten Maye şu sözleri kullandı: “Üç yaşındayken onu anaokuluna götürdüm ve kaydetmek istedim. Bir yıl beklemesi gerektiğini söylediler. ‘Hayır, dahi bir oğlum var’ dedim. Kimse ilgilenmedi. Utangaç olduğu için oğlumu dahi olarak görmediler. Çünkü o bir tek benimle konuşurdu. Bu yüzden ondaki dehayı bir tek ben fark ettim.”

Elon Musk'ın annesi ve babası...

'KAFASINA KOYDUĞUNU YAPAR'

Oğlunu elektrikli araba üretimi ve roket imalatından uzak tutmak istediğini ama tavsiyelerini dinlemediğini ifade eden Maye, “Zaten o başkasının ne dediğine bakmaz, kafasına ne koyduysa da yapar” diye konuştu.

Oğlunun 44 milyar dolara Twitter’ı satın aldığına da değinen Maye, bu teşebbüsün geçici olarak durdurulduğunu ama oğlunun en sonunda gayesine ulaşacağını söyledi.

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