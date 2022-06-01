Türkiye Gazetesi

İngiliz basını Kraliçe Elizabeth’in dün elverişsiz hava şartları sebebiyle havada büyük bir tehlike atlattığını bildirdi.

Daily Mail’deki habere göre Aberdeen’den havalanan 13 koltuklu özel uçak, Londra’da fırtınaya yakalandı.

Uçağın pilotu Londra’nın batısındaki Northolt’a iniş yapacakken şimşekler ve yıldırımlardan dolayı pas geçerek uçağı yeniden havalandırdı.

15 DAKİKA HAVADA DAİRELER ÇİZDİ

Uçak Londra semalarında 15 dakika boyunca daireler çizdi.

Sonunda pilot, Norholt havaalanına başarılı bir iniş yapmayı başardı.

Buckingham Sarayı, Windsor Sarayı'na ulaşan kraliçenin sağlığıyla ilgili olarak endişe edilecek bir durum olmadığını bildirdi.

96 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, cumartesi günü tahttaki 70. senesi dolayısıyla düzenlenecek törenlere katılacak.

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