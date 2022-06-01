Türkiye Gazetesi

Lily A Kryzhanivskyy isimli 9 yaşındaki kız ve iki arkadaşı Cumartesi günü Fruitland kasabası yakınlarındaki kampta ormanlık bölgede oynuyorlardı. Washington Balık ve Vahşi Yaşam Ofisi’nin açıklamasına göre, çocuklara dağ aslanı (puma) saldırdı. Küçük kız, pumaya karşı direnirken arkadaşları kaçmaya başladı. Dağaslanının saldırdığı Lily’i kurtarmak isteyen yetişkin insanlar, küçük çocuğu kanlar içinde buldu. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Lily Pazartesi günü yoğun bakımdan çıkarıldı ancak durumu stabil (daha iyi veya daha kötü değil, belirsiz).

Saldırının ardından kilise kampında kalan insanlar, genç bir erkek dağ aslanını tespit ederek öldürdü. Bu arada yetkililer küçük kızın cesaretine hayran kaldıklarını belirtti. Balık ve vahşi yaşam polisinden Kaptan Mike Sprecher, "Bu küçük kızın esnekliği için son derece müteşekkiriz ve bu talihsiz karşılaşma karşısında cesaretinden etkilendik. Her şey çok hızlı gerçekleşti ve yetişkinlere bu kadar çabuk tepki verdikleri için teşekkür ederiz.” dedi.

HAYVANDA KUDUZ ÇIKMADI

Balık ve vahşi yaşam sözcüsü Staci Lehman, "Bu durumda, bu küçük kız yanlış bir şey yapmadı. Çok hızlı oldu ve bunu önlemek için yapabileceği hiçbir şey yoktu." diyerek olayın hızlı geliştiğini vurguladı. Ayrıca bir dağ aslanının saldırısına uğrarsanız, bağırmanız ve kendinizi daha büyük göstermeye çalışmanız gerektiğini söyledi. Mücadele etmeniz gerektiğini, arkanıza dönmemenizi, gözlerinizi hayvandan ayırmamanızı ve koşmamanızı önerdi.

Hafta sonu tamamlanan testler, hayvanda kuduz olmadığını gösterdi.

PUMA SALDIRILARI ARTIYOR

İnsanlara yönelik puma saldırıları oldukça nadir. Polis departmanı, Washington eyaletinde son 100 yılda, 1924 ve 2018’de olmak üzere insanlara yönelik yalnızca iki ölümcül saldırı olduğunu belirtti. Bununla birlikte, eyalet kayıtları, insanlara yönelik ve yaralanmalarla sonuçlanan 20 saldırının daha olduğunu gösteriyor.

Puma olarak da bilinen dağ aslanı, jaguardan sonra Amerika'daki en büyük ikinci kedidir. Doğası gereği gizemli ve büyük ölçüde yalnızdırlar, nadiren gün ışığında görülürler. Geyik ve daha küçük hayvanlara pusu kurarak avlarlar. Dağ aslanları genellikle insanlardan kaçınırken, Kuzey Amerika'da insanların doğal yaşam alanlarına doğru yerleşim eğiliminin artmasıyla saldırılar da artış göstermeye başladı.

İngiltere’de kaçak puma paniği İngiltere’de Good Morning Britain televizyon programı için Rickmansworth’te göl kenarında yapılan canlı yayında sunucu, göl kenarındaki kuğulara dikkat çekti. Çoğu seyirci ise kuğulardan ziyade arka planda yürüyen hayvanla ilgilendi. Sunucunun farkında olmadığı siyah hayvanın kaçak bir puma olabileceği ihtimali, bölge halkında paniğe yol açtı.

Zengin eğlencesi can alıyordu! Evde beslediği puma kaçtı, tam 8 dakika boyunca... Rusya'da zenginlerin yaşadığı bölgede bir evde beslenilen puma yaşadığı evden kaçınca korku dolu anlar yaşandı.