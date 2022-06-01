Türkiye Gazetesi

Türkiye'de son zamanlarda köpek saldırıları sonucu yaralanmalarda büyük artış görülüyor. İngiltere'de de durum çok farklı değil.

'MİLLİ KRİZ İLAN EDİLDİ'

Ülkede köpek saldırısı sonucu ölümlerde iki kat artış olması “milli kriz” olarak nitelendiriliyor.

Tehlikeli Köpekler Kanunu’nun yeterince koruma sağlamadığını düşünen hükümet, kanunda değişiklik yapılması için ilgili kuruluşlarla toplantılar yaparak görüşlerini alacak.

5 AYDA 6 ÖLÜM: 3'Ü ÇOCUK

Bu sene daha şimdiden köpek saldırıları sonucu 6 ölüm gerçekleşti. Ölenlerin 4’ü 3 yaşından küçük çocuklar.

Hükümete bağlı Çevre Gıda ve Kırsal İşler İdaresi, “Köpek kontrolü sorunlarına bakmak için polis, yerel yönetim temsilcileri ve hayvan refahı paydaşları ile bir Sorumlu Köpek Sahipliği projesi oluşturduk” açıklamasını yaptı.

Polis ve mahkemeler yasayı tam olarak uygulamadıkları için eleştiriliyor. Kraliyet Posta ve İletişim İşçileri Sendikası (CWU), köpek saldırıları sonucu her sene 3.000 civarında postacı ve dağıtım görevlisinin yaralandığını bildirdi. Sendika yetkilisi Dave Joyce şunları söyledi: “Bu milli bir kriz. 90.000 üyemiz var ve her gün üyelerimizden birinin saldırı sonucu öldüğü haberini alacağım korkusuyla yaşıyorum.” CWU, cezaların “suçla uyumlu” olmasını istiyor.

İngiltere'de köpek saldırısında yaralanan 2 yaşındaki çocuk öldü İngiltere'de pazartesi günü bir köpeğin saldırısına uğrayan 2 yaşındaki çocuğun bu sabah hayatını kaybettiği bildirildi.

Köpek saldırısına uğrayan 6 çocuktan biri kurtarılamadı Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, evlerinin önünde oyun oynarken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 6 çocuktan biri olan 2 yaşındaki Davut Sana tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra hayatını kaybetti.

Köpek saldırısından kaçarken canından oldu Muğla’nın Bodrum ilçesine çalışmak için gelen 25 yaşındaki genç, köpeklerin saldırısından kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti