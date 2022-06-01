Türkiye Gazetesi

Bangladeşli kadının sevdiğiyle evlenebilmek için yaptığı şey komuşuldu çünkü genç kadın sevdiği adamla evlenmek için Bangladeş'ten Hindistan'a yüzerek ulaştı. 22 yaşındaki Krishna isimli kadın, sosyal medyada tanıştığı Hindistanlı bir adamla evlenmek üzere Hindistan'a gitmeye karar verdi ve ancak önünde bir engel vardı ki o da iki ülke arasındaki nehir.

GÖZALTINA ALINDI

Pasaportu bulunmayan kadın, ormanı geçip nehirde 1 saat yüzerek sınırı yasa dışı yolla aştı. Kalküta'daki bir tapınakta sevdiği kişiyle evlenen Krishna, pazartesi günü, yasa dışı olarak sınırı geçtiği için gözaltına alındı.

Kaynaklar, Krishna'nın Bangladeş Yüksek Komisyonuna teslim edilebileceğini açıkladı. Bu yılın başlarında, Bangladeşli bir genç, Hindistan'dan çikolata almak için sınırı yüzerek geçmişti.

Hindistan ile Bangladeş'i sel, heyelan ve fırtına vurdu Hindistan ve Bangladeş’te hafta başından itibaren sel, heyelan ve fırtınanın etkisi altında kaldı. Şu ana kadar belirlemelerde en az 57 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da okula sığır eti götüren öğretmen tutuklandı Hindistan'da öğle yemeği için okula sığır eti götüren Müslüman öğretmen hakkında tutuklandı.

Yıllardır topluyorlardı! Hindistan’da mantar yiyen herkes teker teker ölmeye başladı Hindistan’da mantar alarmı başladı. Chapatoli köyünde çay toplayan çalışanlar tarlada buldukları mantarlardan dolayı zehirlendi. Mantarları yiyen yerel halk kusma ve titreme ile hastaneye kaldırıldı. Mantarı yiyen birçok kişi hayatını kaybetti.