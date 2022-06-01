Türkiye Gazetesi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Maymun çiçeği virüsüyle ilgili basın toplantısı düzenledi. Ghebreyesus, virüsün endemik olmadığı 30 ülkeden DSÖ'ye gönderilen 550 vakayı doğruladıklarını belirterek "İncelemeler sürüyor fakat virüsün kısa zamanda birçok ülkede görülmesi, tespit edilememiş bir yayılmaya işaret ediyor" dedi.

"VAKALARIN ARTMASI BEKLENİYOR"

Ghebreyesus, daha fazla maymun çiçeği vakasının beklendiğini vurgulayarak, DSÖ üyesi ülkelere, "Maymun çiçeği bulaşma riski en yüksek gruplara doğru bilgi sağlama", "risk grupları arasında virüsün yayılımını önleme", "virüse karşı sahada görev yapan sağlık çalışanlarını koruma" ve "virüse dair incelemeleri ilerletme" çağrısında bulundu.

"COVID ÖLÜMLERİ ARTIYOR"

Covid-19 salgınının ise küresel alanda düşüşünün sürdüğü, buna karşın bazı bölgelerde vaka ve ölüm artışlarının görüldüğünü belirten Ghebreyesus "Amerikalar Bölgesi'nde vaka ve ölümler artıyor. Aynı zamanda Batı Pasifik ve Afrika bölgelerinde de ölümlerde artış var." bilgisini paylaştı.

"KORONA BİTMEDİ

Ghebreyesus, korona salgınının bitmediğini yineleyerek, ülkelere test ve genom dizilemeyi sürdürme, virüsün nerede yayıldığına dair DSÖ'ye net bilgi verme ve sağlık çalışanları başta olmak üzere risk grubundaki kişileri aşılama tavsiyesi yaptı.

Maymun çiçeği virüsü yeni bir salgına dönüşür mü? DSÖ’den beklenen açıklama Koronavirüsten sonra dünya maymun çiçeği virüsü alarmında. Vakalar hızla yayılırken “Maymun çiçeği virüsü pandemiye neden olur mu?” sorusu en çok merak edilenlerin başında geliyor. Konuyla ilgili Dünya Sağlık Örgütü’nden beklenen açıklama geldi. Örgüt, Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede yayılma gösteren maymun çiçeği virüsü ile ilgili rahatlatan bir açıklama yaptı.

Maymun çiçeğiyle ilgili önemli iddia! Çıkacağı geçen yıl biliniyordu Maymun çiçek virüsü, son zamanlarda dünya için yeni bir tehdit. Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı'ya göre tam korona bitmek üzereyken ortaya çıkan bu virüs ile ilgili ilk senaryo geçen yıl Almanya'da ortaya atıldı. Yaycı, senaryoya göre bu virüsten 271 öleceğini söyledi.