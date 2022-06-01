Türkiye Gazetesi

ABD'de benzinin ortalama fiyatı galon (yaklaşık 3,8 litre) başına 4,67 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

ARTIŞ YÜZDE 53 OLDU

Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, ülkede benzinin ortalama fiyatı geçen yıla kıyasla yüzde 53'lük artış gösterdi. Ortalama benzin fiyatı aylık bazda yüzde 11,5 artarken, benzin fiyatındaki haftalık artış yüzde 2'ye yaklaştı. ABD'de benzinin ortalama fiyatı galon başına 4,67 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Ülkede benzinin ortalama fiyatı, Anma Günü (Memorial Day) tatilinde milyonlarca Amerikalının geçen haftasonu seyahat etmesiyle hafta başında galon başına 4,62 dolar ile rekor kaydetmişti.

EN YÜKSEK KALİFORNİYA'DA

Bölgelere göre farklılık gösteren benzin fiyatları, Kaliforniya eyaletinde 6,19 dolara ulaştı. Benzin fiyatlarında Kaliforniya'yı, 5,44 dolar ile Hawai, 5,34 dolar ile Nevada, 5,25 dolar ile Washington, 5,24 dolar ile Oregon, 5,23 dolar ile Alaska ve 5,13 dolar ile Illinois takip etti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle ham petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma ABD'de benzin fiyatlarını etkilemeye devam ederken, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının başlamasından bu yana ABD'de benzin fiyatları yüzde 30'un üzerinde yükseliş kaydetti.

RUSYA KARARINDAN SONRA FIRLADI

Son olarak Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin yıl sonuna kadar Rusya'dan petrol ithalatının yüzde 90'ına yasak getirecek 6'ncı yaptırım paketi konusunda anlaşması sonrası Brent petrolün varil fiyatı 125 dolara kadar yükselmişti. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 119 dolara kadar çıkmıştı.

Ülkede benzin fiyatlarındaki yükseliş enflasyonist baskıların yoğunlaşacağına dair endişeleri de körüklerken, ABD'de mart ayında yüzde 8,5 ile 41 yılın zirvesine çıkan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 8,3'e gerilemesine rağmen piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşmişti.

AB’nin kararı petrol fiyatlarını vurdu! Brent petrol son 3 ayın zirvesinde: Benzin ve motorine zam gelecek mi? AB ülkelerinin Rus petrolüne karşı aldığı ambargo kararı sonrası Brent petrol uçuşa geçti. AB ülkeleri tarafından alınan kararda Rusya'dan petrol ithalatının yüzde 90'ını bu yılın sonuna kadar kesme konusunda anlaşıldı. Alınan karar sonarı 123 dolara kadar dayanan Brent petrol, son 1 haftada yüzde 9 yükselerek son 3 ayın zirvesini görmüş durumda. Brent petroldeki bu yükseliş ise ‘Benzin ve motorine zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatlarına zam gelecek mi?’ sorularını gündeme getirdi.

Avrupa Birliği'nden Rus petrolü kararı Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını devam ettirmesi nedeniyle Rusya'dan petrol alımını yıl sonuna kadar yaklaşık yüzde 90 azaltma konusunda anlaştı.