Türkiye Gazetesi

Prag’ın Roztoky semtinde bulunan ve Alzheimer hastalarının konakladığı huzurevinde bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında, huzurevinde bulunan 56 hastanın 54’ü yaralandı.

Yaralılardan 2’sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Huzurevinin çatı katından başlayan yangın tüm binayı kullanılamaz hale getirirken, binadan çıkan duman Prag’ın her yerinden görüldü.



Prag Acil Servis Sözcüsü Monika Novakova yaptığı açıklamada, “Akşam saatlerinde aldığımız ihbar üzerine olay yerine geldik. 20.30'da 56 hastayı itfaiyenin gelmesinden önce binadan tahliye ettik. Toplam 54 kişi yaralandı. İki kişinin durumu kritik, bir kişi orta derecede yaralandı ve 51 hasta hafif yaralandı. Yaşlılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldüler” dedi.



Prag İtfaiyesi Sözcüsü Tereza Sykora Fliegerova ise, "Bina yangından tamamen etkilendi, hastaların tahliyesi tamamlandı. Bina artık kullanılabilir durumda değil” ifadelerini kullandı.

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