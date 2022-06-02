Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması Avrupa kıtasında dengeleri değiştirmeye devam ediyor. Batı’nın Ukrayna’ya silah vermesine rağmen, Rus ordusunun ilerleyişi sürerken Almanya’dan ilginç bir açıklama geldi. Aşırı silahlanarak Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarını başlatan Almanya, eski günlerine döneceğinin sinyallerini verdi. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra barış anlaşması ve yasalarla silahsızlandırılan Almanya, üçüncü defa silahlanacağını duyurdu

Alman ordusu için oluşturulan 100 milyar avroluk harcama paketinin Alman Federal Meclisinden geçmesinin ardından konuşan Başbakan Olaf Scholz "Güvenlik politikamız açısından bir dönüm noktasındayız. Devasa bir şekilde yeniden silahlanacağız. Alman Ordusu yakında NATO çerçevesinde Avrupa’daki en büyük konvansiyonel ordu hâline gelecek. Bu da Almanya’nın ve müttefikliklerinin güvenliğini ciddi ölçüde artıracak" dedi.

AB: SAVUNMA GÜÇLENMELİ

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya’nın Ukrayna’ya yaptığı saldırılar hakkında konuşurken "Ukrayna ihtilafından öğrendiğimiz şey, ticaretin, hukukun üstünlüğünün ve güçlü bir sivil toplumun yeterli olmadığıdır. AB, ayrıca ciddi bir askerî güç olmalı” ifadelerini kullandı. Bu bağlamda AB ülkelerine, NATO üyelerini izlemeleri ve savunma harcamalarını artırmaları çağrısında bulunan Borrell “Savunma ulusal bir yetkidir. Daha fazlasını yapmalıyız. Askerî bütçelerimizi koordineli bir şekilde artırmalıyız. Ve bu tabii ki kolay olmayacak" diye konuştu.

UKRAYNA'YA SİLAH DESTEĞİ

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin modern IRIS-T hava savunma sistemlerini Ukrayna’ya vereceğini söyledi. Ukrayna’nın bir şehrinin tamamını Rus hava saldırılarına karşı savunmasını sağlayacaklarını söyleyen Scholz "Vereceğimiz hava savunma sistemi Almanya’nın sahip olduğu en modern hava savunma sistemi. Kiev yönetimine ayrıca obüs, havan topu ve topçu roketini tespit edebilen radar sistemi de göndereceğiz" dedi.

Ukrayna’ya ağır silah sağlama konusundaki isteksiz olduğu gerekçesiyle eleştirilere maruz kalan Scholz, ülkesinin şimdiye kadar 15 milyon mermi, 100 bin el bombası ve 5 binden fazla tanksavar mayını gönderdiğini hatırlattı.

Hitler'in 'Alman donanmasının gururu' dediği gemiyi bombalayan mürettebattan biriydi! 100 yaşında öldü 12 Kasım 1944’te İngiliz donanmasına ait Lancaster bombardıman uçağı ile Alman donanmasına ait savaş gemisi Tirpitz’i batıran İngiliz mürettebattan Sydney Grimes vefat etti.