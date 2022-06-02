Türkiye Gazetesi

ABD’nin Oklahoma eyaletinin Tulsa şehrinde bir hastanede meydana gelen silahlı saldırıda en az 3 kişinin öldüğü belirtildi.

Tulsa Polis Departmanının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, St. Francis Hastane kampüsüne elinde tüfekle giren kişi ateş açtı. Polis, saldırganla birlikte olayda en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralı bulunduğunu bildirdi.

Hastane kampüsünde incelemelerin sürdüğü bildirildi.

TEKSAS'TA 21 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Teksas eyaletinde yine bir okula saldırı gerçekleştirilmiş, 19’u ilkokul öğrencisi olmak üzere toplam 21 kişi hayatını kaybetmişti.

Teksas okul saldırısı sonrası polisten itiraf: Zamanında müdahale edilmedi ABD'de geçtiğimiz günlerde bir okula yapılan saldırı sonrası polisten 'zamanında müdahale edilmedi' şeklinde itiraf geldi. Polis teşkilatı, Teksas’ın Uvalde kasabasındaki 19 öğrenci ile 2 öğretmenin öldürüldüğü silahlı saldırıya zamanında müdahele edilmediğini söyledi.